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ولد عبد العزيز يتقدم على منافسيه في تصويت الجزيرة

الأخبار (نواكشوط) - حصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على المرتبة الأولى في سباق الجزيرة بواقع نسبة 73% من مجموع الأصوات البالغة 707، في أول تصدر موريتاني بالمسابقة الأسبوعية على موقع الجزيرة نت.

مذكرة تتضمن موقف موريتانيا من عودة المغرب للإفريقي

الأخبار (نواكشوط) أكدت مصادر للأخبار صدور مذكرة دبلوماسية، تتضمن الموقف الموريتاني من عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، كما تتضمن موقف نواكشوط من بقاء الصحراء الغربية عضوا في الاتحاد الإفريقي.

ولد عبد الرحمن للأخبار: طالبت بتطبيق الشرع والقانون في ابني

الأخبار (نواكشوط) ـ قال إسلم ولد عبد الرحمن والد الطفل محمد سالم إنه سجل في محضر الشرطة يوم حادثة قتل الطفل يوسف ولد الإمام مطالبته بتطبيق الشرع والقانون في ابنه، مؤكدا أنه يتبرأ من تصرفه الذي وصفه بأنه غريب على محيطه الاجتماعي.

موريتانيا تدفع بملف غامبيا إلى طاولة قمة ابرازفيل

الأخبار (نواكشوط) – قال مصدر دبلوماسي موريتاني إن القمة المصغرة التي ستحتضنها برازفيل يوم الجمعة القادم، ستتناول الملف الغامبي إلى جانب الملف الليبي الذي كان وحيدا على جدول أعمالها، وذلك إثر ما ترى موريتانيا أنه "خرق لبنود اتفاق خروج جامي من السلطة".

مصادر رسمية تؤكد عودة آدما بارو إلى غامبيا مساء الخميس

الأخبار (نواكشوط) ـ يرتقب أن يعود الرئيس الغامبي المنتخب آدما بارو الموجود بالسنغال منذ 15 يناير الجاري "مساء الخميس 26 يناير 2017 عند الساعة الرابعة" وفق ما أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مصادر وصفتها بالرسمية من داخل الرئاسة السنغالية.


النائب البرلماني ونائب رئيس الجمعية الوطنية الخليل ولد الطيب

منقبون عن الذهب:الجيش أذلنا ونطالب الرئيس بإنقاذنا

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وزارة الحج السعودية تحدد حصة حجاج موريتانيا وزارة الحج السعودية تحدد حصة حجاج موريتانيا

الأخبار (نواكشوط) أعلنت وزارة الحج السعودية الأربعاء أن حصة حجاج موريتانيا للعام القادم ستكون 3200 حاج، بعد أن سجلت تراجعا خلال السنوات الماضية، إذ بلغت حصة موريتانيا...

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أهالي يوسف ولد الإمام يحتجون بعرفات أهالي يوسف ولد الإمام يحتجون بعرفات

الأخبار (نواكشوط) ـ احتج صباح اليوم الأربعاء 25 يناير 2017 عدد من أهالي يوسف ولد الإمام الذي قتل قبل أيام بمقاطعة عرفات، مطالبين بإنصافهم وتطبيق العدالة.

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ترحيل طالب أزوادي في المغرب بتهمة الإرهاب ترحيل طالب أزوادي في المغرب بتهمة الإرهاب

الأخبار (نواكشوط) ـ قالت مصادر للأخبار إن المملكة المغربية بصدد ترحيل طالب أزوادي يدعى بشير اغ أحمد محمد الأزوادي إلى باماكو تلبية لطلب من السلطات المالية التي اتهمته...

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ملفات

تفاصيل التحقيق مع المتهم الرئيس في "فضيحة أكرا" تفاصيل التحقيق مع المتهم الرئيس في

الأخبار (نواكشوط) – أجرت صحيفة "الأخبار إنفو" لقاء مطولا مع عمر محمود المعروف بـ"عمر اليمني" والذي تتهمه موريتانيا بالوقوف وراء القضية المعروفة بـ"فضيحة...

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خفايا وأسباب الأزمة الدبلوماسية بين موريتانيا والسنغال خفايا وأسباب الأزمة الدبلوماسية بين موريتانيا والسنغال

الأخبار (نواكشوط) – تعيش العلاقات الموريتانية السنغالية مرحلة من الفتور، إن لم يكن التوتر، وذلك على خلفية خلافات بين الطرفين تتعلق أساسا بملفي رخص الصيد للسنغاليين...

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الأخبار إنفو: الفائزون بصفقات القمة العربية الأخبار إنفو: الفائزون بصفقات القمة العربية

الأخبار (نواكشوط) – حصلت صحيفة "الأخبار إنفو" على تفاصيل جزء من الصفقات الممنوحة في إطار تحضير وتنظيم الدورة السابعة والعشرين للقمة العربية، والتي استضافتها...

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رأي حر

الدرس الغامبي الدرس الغامبي

إن المتتبع للتاريخ الغرب إفريقي المعاصر يلاحظ أن لدولة السنغال أطماعا قديمة ومتجددة تتعلق بجارتها غامبيا والتي هي شبه جزيرة يحيط بها هذا البلد من جهات ثلاث والمحيط...

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حرية التعبير... رؤية شرعية حرية التعبير... رؤية شرعية

الناظر في النصوص الشرعية، والتعاملات النبوية يرى أن موضوع الحرية عموما هو محور الشريعة، وحرية التعبير خصوصا هي الركن الأساسي الذي تبنى عليه الحرية بجميع أشكالها ...

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خاطرة: دبلوماسية الرئيس من أجل السلام خاطرة: دبلوماسية الرئيس من أجل السلام

في خضم موجة دمقرطة ثالثة تغمر القارة السمراء، وفي الوقت الذي تترسخ فيه التعددية الديمقراطية وتٌنتزع انتقالات للسلطة، يلاحظ تنامي مساعي رئيس الجمهورية السيد محمد ولد...

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التداعيات الداخلية والإقليمية لتنحي جامي عن السلطة بغامبيا التداعيات الداخلية والإقليمية لتنحي جامي عن السلطة بغامبيا

استقطبت جمهورية غامبيا -على مدار الأسابيع الستة الماضية- اهتمام الرأي العام الإقليمي والدولي، بعد دخولها أزمة سياسية معقدة إثر رفض الرئيس الخاسر يحيى جامي تسليم السلطة...

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الرياضة

المنتخب المالي يتعادل مع أوغندا ويخرجان من البطولة المنتخب المالي يتعادل مع أوغندا ويخرجان من البطولة

الأخبار (ليبرفيل) ـ تعادل المنتخب المالي مع نظيره الأوغندي بهدف لمثله، وخرجا من الدور الأول ببطولة كأس الأمم الإفريقية المنظمة في الغابون.

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المنتخب المصري يفوز على غانا ويتأهل لربع النهائي المنتخب المصري يفوز على غانا ويتأهل لربع النهائي

الأخبار (ليبرفيل) ـ فاز المنتخب المصري على نظيره الغاني بهدف دون مقابل وتأهل إلى دوري ربع نهائي النسخة 31 لبطولة أمم إفريقيا المنظمة في الغابون.

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المنتخب الكونغولي يتأهل إلى دور ربع نهائي البطولة الإفريقية المنتخب الكونغولي يتأهل إلى دور ربع نهائي البطولة الإفريقية

الأخبار (ليبرفيل)ـ فاز المنتخب الكونغولي على نظيره التوغولي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليضمن بذلك التأهل إلى دور ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2017 المنظمة في ال

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المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع النهائي ويقصي ساحل العاج المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع النهائي ويقصي ساحل العاج

الأخبار (ليبرفيل) ـ تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا بعد فوزه على منتخب ساحل العاج بهدف دون مقابل، ليرفع بذلك رصيده إلى 6 نقاط.

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بانوراما

وفاة نجل بارو إثر تعرضه لعض من أحد الكلاب السائبة وفاة نجل بارو إثر تعرضه لعض من أحد الكلاب السائبة

الأخبار (بانجول)ـ أعلن بالعاصمة الغامبية بانجول عن وفاة حبيب بارو نجل مرشح المعارضة الفائز في الانتخابات الرئاسية آدما بارو.  

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كواليس زيارة بن كيران: تواري الرئيس وغياب إعلام المغرب والعمدة والتوديع (صور) كواليس زيارة بن كيران: تواري الرئيس وغياب إعلام المغرب والعمدة والتوديع (صور)

الأخبار (الزويرات) – عرفت زيارة رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران لمدينة الزويرات شمالي موريتانيا العديد من الكواليس، كان أبرزها تواري الرئيس المو...

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إمام يبيع منصبه بنصف مليون إمام يبيع منصبه بنصف مليون

الأخبار (نواكشوط) - قرر إمام مسجد بأحد أحياء العاصمة الموريتانية نواكشوط بيع منصبه كإمام بنصف مليون أوقية، وذلك بعد أن امتنع عن التنازل عن الإمامة لجماعة المسجد...

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البروتوكول وBASEP يغيبان عن زيارة الرئيس للمطار (كواليس) البروتوكول وBASEP يغيبان عن زيارة الرئيس للمطار (كواليس)

الأخبار (نواكشوط) ـ عرفت زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ظهر اليوم الاثنين: 07 نوفمبر 2016 لمطار نواكشوط الدولي/أم التونسي، غيابا تاما لموظفي البروتوكول...

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