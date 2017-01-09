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الأخبار (نواكشوط) ـ سجلت جلسات نقاش السياسة العامة للحكومة نهاية الأسبوع الماضي غيابا لافتا للبرلماني في كتلة الأغلبية الحاكم أ.محمد ولد ببانا، الذي كان من بين نواب الكتلة الأكثر دفاعا عن سياسات الحكومة في عهد الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.
الأخبار (نواكشوط) ـ طالب التحالف الوطني لدعم القضية الفلسطينية في السنغال ANCP في بيان صادر اليوم السلطات السنغالية إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في دكار و قطع جميع أشكال التعاون و العلاقات بين الطرفين بصورة نهائية.
الأخبار (نواكشوط) أعلن رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا) والمرشح الرئاسي السابق، بيرام ولد اعبيدي، عزمه العودة لموريتانيا منتصف شهر يناير الجاري، متحدثا عن خطة شاملة للتغيير تمكن من "انتقال سلس للسلطة في البلاد".
الأخبار (نواكشوط) استعرض مناديب عمال شركة "بيزورنو" تفاصيل أزمتهم مع الشركة، التي قالوا إنها بدأت عند فسخ العقد الذي كان يربط الحكومة الموريتانية والشركة التي غادرت بعد ذلك الأراضي الموريتانية"دون أن تفي بالتزاماتها المترتبة عل العمال".
الأخبار (نواكشوط) ـ قال عمال مفصولون من شركة النقل العمومي، إن الشركة لا يمكن أن تكون في حالة إفلاس ترغمها على تسريح العمال كما تدعي، مؤكدين أن الشركة تستفيد من دعم مستمر وتفتح فروعا جديدة بالداخل، كما تضاعف عدد الباصات التابع لها مؤخرا.