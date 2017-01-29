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الأخبار (نواكشوط) – قالت مصادر دبلوماسية موريتانية للأخبار إن موريتانيا قررت دعم مرشح اتشاد لرئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، وذلك في مواجهة 4 مترشحين آخرين ينتمون للسنغال، وبوتسوانا، وكينيا، وغينيا الاستوائية.
الأخبار (نواكشوط) قال رئيس حركة (إيرا) بيرام ولد اعبيدي، إن حركته وجهت ضربات وصفها بالقوية لنظام الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، وتفوقت عليه دبلوماسيا وإعلاميا وسياسيا وميدانيا، مضيفا أن حراك (إيرا) في مجمله كان حراكا سلميا هدفه الدفاع عن أصحاب الحقوق ويناء موريتانيا متماسكة، حسب قوله.
الأخبار (نواكشوط) – حل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في الرتبة الثانية في برنامج "سباق الأخبار" على قناة الجزيرة الفضائية، وذلك بعد تصدر مزارع عراقي أعدمه جنود عراقيون قرب الموصل لهذا السباق.
الأخبار (نواكشوط) – دعت مجموعة من المثقفين في موريتانيا أطلقت على نفسها اسم "رباط الجهاد السلمي" جميع الموريتانيين إلى السعي من أجل "قلب النظام العسكري عن طريق انقلاب مدني يرجع المواطن إلى الدائرة السياسية".
الأخبار (نواكشوط) – اتهمت دادة ولت آمكال أرملة القيادي الطارقي إبراهيم باهنغا القوات الفرنسية التي اقتحمت منزل إياد أغ غالي في كيدال اليوم بسرقة حليها من الذهب الذي كان موجودا في المنزل، وكذا مبالغ مالية كانت في إحدى الحقائب في المنزل.