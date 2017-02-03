قرارات اترامب بين الشرعية والعنصرية ما فتئ الرئيس الأمريكي الجديد دونال اترامب يصدر قرارات مثيرة للجدل في العشر الأول من أيامه في البيت الأبيض، لكن الأخطر في هذه القرارات ذاك المتعلق منها بمنع رعايا سبع... التفاصيل »

موريتانيو غامبيا....الوطن في نقائه رمت بي مهنة المتاعب إلى دروب موحشة في بلد إفريقي صغير يعبر بشق الأنفس نفقا غير واضح المعالم بين الديمقراطية والديكتاتورية. التفاصيل »

آفاق التحول الديمقراطي بمنطقة غرب إفريقيا يطرح الضغط الإقليمي و الدولي الذي تنحي بموجبه الرئيس الغامبي السابق يحي جامي عن السلطة لصالح الرئيس المنتخب آداما بارو موضوع قضية الديمقراطية و اشكالياتها في منطقة... التفاصيل »