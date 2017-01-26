الأخبار (نواكشوط) – قال مصدر دبلوماسي موريتاني إن القمة المصغرة التي ستحتضنها برازفيل يوم الجمعة القادم، ستتناول الملف الغامبي إلى جانب الملف الليبي الذي كان وحيدا على جدول أعمالها، وذلك إثر ما ترى موريتانيا أنه "خرق لبنود اتفاق خروج جامي من السلطة".