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بارو يعين حكومة جديدة ويعيد تسمية وكالة الاستخبارات الغامبية

الأخبار (بانجول)ـ عين الرئيس الغامبي المنتخب آدما بارو تشكيلة حكومية تتكون من 18 وزيرا من بينهم 11 وزيرا من ائتلاف المعارضة الداعم له خلال حملته الانتخابية، و7 من التيكنوقراط، لم يتم بعد الإعلان عن أسمائهم.

اعتصام طلابي ضد إدارة المعهد العالي بنواكشوط

الأخبار (نواكشوط) اعتصم عدد من طلاب المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، الأربعاء داخل مباني المعهد وذلك احتجاجا على ما سموه تجاهل إدارة لمطالبهم الأساسية والتلاعب المستمر بهذه المطالب، حسب قولهم.

الإمارات تسرح مئات العمال الموريتانيين

الأخبار (نواكشوط) – أبلغت شركة "حماية" المتعاقدة مع الداخلية الإماراتية مئات الموريتانيين العاملين فيها بإنهاء عقوده وتسريحهم من العمل قبل نهاية مارس المقبل.

كبار علماء موريتانيا يسلمون فتوى ولد المختار الحسن

الأخبار (نواكشوط) – سلم عدد من كبار العلماء في موريتانيا الفتوى الذي أصدرها الشيخ محمدن ولد المختار الحسن حول حكم ساب النبي صلى الله عليه، وأكد فيها "وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم وبأن توبة الساب لا تسقط القتل".

الأخبار إنفو تتبع المسار القضائي لملف "المسيء"

الأخبار (نواكشوط) – تتبعت صحيفة "الأخبار إنفو" في عددها اليوم الأربعاء 01 – 02 – 2017 المسار القضائي لكتاب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم محمد الشيخ ولد محمد ولد امخيطير، وذلك من لحظة اعتقاله مساء 02 – 01 – 2014، وحتى أمس الثلاثاء تاريخ صدور حكم في ملفه من أعلى درجات التقاضي في البلاد، وهو الحكم الذي أعاد الملف إلى الوراء لدرجة الاستئناف.


النائب البرلماني ونائب رئيس الجمعية الوطنية الخليل ولد الطيب

منقبون عن الذهب:الجيش أذلنا ونطالب الرئيس بإنقاذنا

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نواذيبو: الجرنالية يحتجون طلبا لإنصافهم نواذيبو: الجرنالية يحتجون طلبا لإنصافهم

  الأخبار(نواذيبو) - احتج صباح اليوم عمال الجرنالية في مدينة نواذيبو أمام شركاتهم الوسيطة لمدة ساعة من أجل المطالبة بإنصافهم وتحسين ظروفهم.  

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المنتدى قلق من "هز العضلات تجاه الجيران والأشقاء" المنتدى قلق من

الأخبار (نواكشوط) ـ قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، إنه يعبر عن قلقه العميق من ما قال إنه خطاب تبثه وسائل الإعلام الرسمية والأوساط القريبة من السلطة، مشيرا...

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وزير الخارجية: نوفر الضمانات والتحفيزات للمستثمرين وزير الخارجية: نوفر الضمانات والتحفيزات للمستثمرين

الأخبار (نواكشوط) ـ قال وزير الخارجية والتعاون إسلكو ولد أحمد إزيد بيه، إن مدونة الاستثمار الجديدة توفر التسهيلات والضمانات القانونية والتحفيزات الاستثمارية، مشيرا...

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ملفات

تفاصيل التحقيق مع المتهم الرئيس في "فضيحة أكرا" تفاصيل التحقيق مع المتهم الرئيس في

الأخبار (نواكشوط) – أجرت صحيفة "الأخبار إنفو" لقاء مطولا مع عمر محمود المعروف بـ"عمر اليمني" والذي تتهمه موريتانيا بالوقوف وراء القضية المعروفة بـ"فضيحة...

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خفايا وأسباب الأزمة الدبلوماسية بين موريتانيا والسنغال خفايا وأسباب الأزمة الدبلوماسية بين موريتانيا والسنغال

الأخبار (نواكشوط) – تعيش العلاقات الموريتانية السنغالية مرحلة من الفتور، إن لم يكن التوتر، وذلك على خلفية خلافات بين الطرفين تتعلق أساسا بملفي رخص الصيد للسنغاليين...

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الأخبار إنفو: الفائزون بصفقات القمة العربية الأخبار إنفو: الفائزون بصفقات القمة العربية

الأخبار (نواكشوط) – حصلت صحيفة "الأخبار إنفو" على تفاصيل جزء من الصفقات الممنوحة في إطار تحضير وتنظيم الدورة السابعة والعشرين للقمة العربية، والتي استضافتها...

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رأي حر

الشًبَابُ والشًأْنُ العَامُ.. عَوَائقٌ وآَفَاقٌ الشًبَابُ والشًأْنُ العَامُ.. عَوَائقٌ وآَفَاقٌ

لا مراء في أن الشباب هو وقود المجتمع وكل مجتمع غاب أو غُيب شبابه فهو مجتمع أعرج، أعمي، عقيم، بلا مستقبل و محكوم عليه بالإعدام والانقراض..

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في شروط التأسيس المنهجي السليم في شروط التأسيس المنهجي السليم

قراءة (الموسوعات) في مختلف الفنون طريق لاحب للتأسيس المعرفي الرصين، خصوصا إذا كانت تلك الموسوعات مكتوبة بأقلام من عاشوا في عصور ما قبل انقطاع مسار نهضة الحضارة التي...

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من أين جاءت المحكمة العليا بمنطوقها؟ من أين جاءت المحكمة العليا بمنطوقها؟

لا يحسد السادة قضاة الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا على الوضع الذي أصبحوا فيه بعد أن أصدروا قرارهم المفاجئ للجميع وأقصد بالجميع هنا الجمهور المتابع لتطورات ملف المسيء...

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للإصلاح كلمة تتساءل عن شكل حقوق الإنسان الذي وضعت له الحكومة جائزة في موريتانيا للإصلاح كلمة تتساءل عن شكل حقوق الإنسان الذي وضعت له الحكومة جائزة في موريتانيا

كلمة الإصلاح هذه المرة قرأت في بيان مجلس الوزراء الماضي أنه رصد جائزة لحقوق الإنسان في موريتانيا دون أن يـبـين شكل هذه الحقوق الإنسانية التي إذا قامت بها مؤسسة أو فرد...

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الرياضة

بسام يوقع عقدا رسميا مع نواذيبو بسام يوقع عقدا رسميا مع نواذيبو

  الأخبار(نواذيبو) - أعلن مساء اليوم عن انضمام نجم المنتخب الوطني مولاي أحمد خليل (بسام)  إلى نادي "أف س نواذيبو".  

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نواذيبو يقيل مدربه الجزائري نواذيبو يقيل مدربه الجزائري

الأخبار(نواذيبو)  - أقال نادي "أف س نواذيبو" مدربه الجزائري مصطفي السبع من تدريب النادي مساء أمس.  

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المنتخب المصري يتأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا المنتخب المصري يتأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا

الأخبار (ليبرفيل) ـ تأهل المنتخب المصري إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا بعد فوزه على نظيره المغرب بهدف لصفر خلال مباراة جمعت بينهما بربع نهائي البطولة المنظمة في...

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المنتخب الغاني يعبر إلى نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية المنتخب الغاني يعبر إلى نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية

الأخبار (ليبرفيل) ـ تأهل المنتخب الغاني إلى نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية بعد فوزه على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدفين لواحد، خلال مباراة جمعت بينهما في...

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بانوراما

محمد بوبكر: تسعيني نيجيري رحل عن أزيد من 300 ابن وزوجة محمد بوبكر: تسعيني نيجيري رحل عن أزيد من 300 ابن وزوجة

أعلن في نيجيريا عن وفاة مسن يدعى محمد بلو أبوبكر عن عمر يناهز 93 سنة، وقد خلف من الأبناء 203 على الأقل، حسب صحيفة "ديلي اتراست Daily Trust" النيجيرية.

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وفاة نجل بارو إثر تعرضه لعض من أحد الكلاب السائبة وفاة نجل بارو إثر تعرضه لعض من أحد الكلاب السائبة

الأخبار (بانجول)ـ أعلن بالعاصمة الغامبية بانجول عن وفاة حبيب بارو نجل مرشح المعارضة الفائز في الانتخابات الرئاسية آدما بارو.  

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كواليس زيارة بن كيران: تواري الرئيس وغياب إعلام المغرب والعمدة والتوديع (صور) كواليس زيارة بن كيران: تواري الرئيس وغياب إعلام المغرب والعمدة والتوديع (صور)

الأخبار (الزويرات) – عرفت زيارة رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران لمدينة الزويرات شمالي موريتانيا العديد من الكواليس، كان أبرزها تواري الرئيس المو...

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إمام يبيع منصبه بنصف مليون إمام يبيع منصبه بنصف مليون

الأخبار (نواكشوط) - قرر إمام مسجد بأحد أحياء العاصمة الموريتانية نواكشوط بيع منصبه كإمام بنصف مليون أوقية، وذلك بعد أن امتنع عن التنازل عن الإمامة لجماعة المسجد...

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