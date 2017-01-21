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الأخبار (نواكشوط) نظم المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية (مبدأ) مساء السبت ندوة في نواكشوط بعنوان:"الرهانات السياسية والتعديلات الدستورية في موريتانيا .. قراءة في الدلالات والمآلات" وذلك بحضور عدد من الباحثين والخبراء القانونيين والسياسيين والإعلاميين.
الأخبار (نواكشوط) ـ قال الأمين العام لحزب اتحاد قوى التقدم محمد المصطفى ولد بدر الدين، إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لم يستنكر رفض الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامي تسليم السلطة عقب الانتخابات التي فاز فيها منافسه المرشح آدما بارو.
الأخبار (نواكشوط) ـ قال الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة سيدي أحمد ولد باب مين إن الأزمة السياسية في موريتانيا لا تزال قائمة، مشيرا إلى المعارضة بذلت جهود لحل الأزمة دون جدوى.
الأخبار (نواكشوط) ـ انتقد قادة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض المؤتمر البرلماني الذي تعتزم الحكومة الموريتانية تنظيمه للتصويت على التعديلات الدستورية الواردة في وثيقة "الحوار الوطني الشامل".
الأخبار (نواكشوط) قال الخبير الدستوري وأستاذ القانون بجامعة نواكشوط، سيدي محمد ولد سيد أب، إن الاستفتاء الدستوري، يعد الأسلوب الأكثر ديمقراطية في تعديلات الدساتير، خصوصا في الحالة الموريتانية، مشيرا إلى أن تمريره عبر البرلمان الحالي، يعد ثغرة يجب أن يتم تجنبها.