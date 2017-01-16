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"تغييب" ولد ابيليل عن اجتماعات رئيس البرلمان العربي

الأخبار (نواكشوط) أثار غياب رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية (الغرفة الثانية في البرلمان) محمد ولد ابيليل، عن الاجتماعات التي عقد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ووزيره الأول يحيى ولد حدمين، تساؤلات لعدد من المتابعين.

وسط أزمة صامتة الوزير الأول يلتقي السفير الفرنسي

الأخبار (نواكشوط) ـ التقى الوزير الأول يحيى ولد حدمين صباح اليوم الاثنين 16 يناير 2017، السفير الفرنسي المعتمد بموريتانيا جويل مايير، وذلك بمكتب ولد حدمين في العاصمة نواكشوط، فيما لم يعلن عن نتائج اللقاء الذين يأتي في وقت تشهد علاقات البلدين حالة فتور دبلوماسي.

نقيب الأخصائيين: تدخل الوزارة في انتخابات الأطباء غير مسبوق

الأخبار (نواكشوط) ـ قال نقيب الأطباء الأخصائيين الموريتانيين د.محمد ولد محمد الأمين الداهية إن رسالة وزارة الصحة للسلك غير مسبوقة في التعاطي مع سلك الأطباء، مؤكدا أن انتخابات السلك تأخرت أكثر من مرة في السابق دون أي تدخل من الوزارة رغم أن التأخر وصل أحيانا إلى سنتين.

مشاورات بقصر المؤتمرات للجنة متابعة نتائج الحوار

الأخبار (نواكشوط) عقدت لجنة متابعة نتائج الحوار السياسي، الأحد مشاورات بقصر المؤتمرات في نواكشوط، وذلك لنقاش مواضيع تتعلق بالتعديلات الدستورية المقرر عرضها في مؤتمر برلماني فبراير القادم، وفق ما أكدت ذلك مصادر للأخبار.

السنغال تستقبل بارو إلى حين حلول موعد التنصيب

الأخبار (داكار) ـ استقبلت السنغال الرئيس الغامبي المنتخب آدما بارو في العاصمة داكار إلى حين حلول 19 يناير الموعد الرسمي لتنصيبه رئيسا للبلاد. وقد وصل بارو العاصمة داكار مساء السبت بعد حضوره القمة الفرنسية الإفريقية المنظمة بالعاصمة المالية باماكو، وقبول الرئيس السنغالي ماكي صال طلب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا استقباله على الأراضي السنغالية.


النائب البرلماني ونائب رئيس الجمعية الوطنية الخليل ولد الطيب

منقبون عن الذهب:الجيش أذلنا ونطالب الرئيس بإنقاذنا

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الإعلان عن قائمة المنتسبين الجديد لنقابة الصحفيين الموريتانيين الإعلان عن قائمة المنتسبين الجديد لنقابة الصحفيين الموريتانيين

الأخبار (نواكشوط) ـ نشرت نقابة الصحفيين الموريتانيين اليوم الاثنين 16 يناير 2017 قائمة المنتسبين الجدد البالغ عدد 213 صحفيا، فيما دعت 41 آخرين إلى إكمال ملفاتهم.

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جامي يتقدم بدعوى قضائية لرفض تنصيب بارو قبل بت المحكمة جامي يتقدم بدعوى قضائية لرفض تنصيب بارو قبل بت المحكمة

الأخبار (بانجول) ـ قال الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامي إنه تقدم بدعوى قضائية إلى المحكمة "رفضا لتنصيب آدما بارو" في 19 يناير الجاري، وإنه أبلغ رئيس المجموعة...

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تأجيل محاكمة الناشط الشيخ باي حتى إشعار جديد تأجيل محاكمة الناشط الشيخ باي حتى إشعار جديد

الأخبار(نواكشوط) – قررت محكمة الاستئناف بألاك تأجيل الجلسة التي كانت مقررة غدا الثلاثاء لمحاكمة الناشط الشيخ باي ولد الشيخ محمدو حتى إشعار جديد.

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ملفات

تفاصيل التحقيق مع المتهم الرئيس في "فضيحة أكرا" تفاصيل التحقيق مع المتهم الرئيس في

الأخبار (نواكشوط) – أجرت صحيفة "الأخبار إنفو" لقاء مطولا مع عمر محمود المعروف بـ"عمر اليمني" والذي تتهمه موريتانيا بالوقوف وراء القضية المعروفة بـ"فضيحة...

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خفايا وأسباب الأزمة الدبلوماسية بين موريتانيا والسنغال خفايا وأسباب الأزمة الدبلوماسية بين موريتانيا والسنغال

الأخبار (نواكشوط) – تعيش العلاقات الموريتانية السنغالية مرحلة من الفتور، إن لم يكن التوتر، وذلك على خلفية خلافات بين الطرفين تتعلق أساسا بملفي رخص الصيد للسنغاليين...

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الأخبار إنفو: الفائزون بصفقات القمة العربية الأخبار إنفو: الفائزون بصفقات القمة العربية

الأخبار (نواكشوط) – حصلت صحيفة "الأخبار إنفو" على تفاصيل جزء من الصفقات الممنوحة في إطار تحضير وتنظيم الدورة السابعة والعشرين للقمة العربية، والتي استضافتها...

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رأي حر

تجارب تنموية..النهوض الصيني ( 1/2) تجارب تنموية..النهوض الصيني ( 1/2)

يشكل الاسترشاد بالتجارب التنموية أحد المدخلات المهمة لعملية التفكير الاستراتيجي التي تسعى إلى وضع استراتيجيات التنمية، ومع الاعتراف بأن المشكلات التنموية التي تواجه...

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لعبة تبديل الكراسي منزع للتفرد لعبة تبديل الكراسي منزع للتفرد

حقا أن " من لم يحسن صهيلا نهق " وأن الحاكم "إذا كثر ماله مما يأخذ من رعيّته كان كمن يعمر سطح بيته بما يقتلعه من قواعد بنيانه ". غير أن " الرأى يصدأ كالحسام...

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عزيز-بوعماتو إلى متى؟ عزيز-بوعماتو إلى متى؟

محمد ولد بوعماتو رجل أعمال موريتاني طموح وذكي؛ بدأ حياته المهنية معلما في انواكشوط وسرعانما انتقل إلى التجارة؛ ولم يكن يوما سياسيا بالمفهوم الشائع في موريتانيا؛ رغم...

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موريتانيا والمغرب.. انتصار الحكمة موريتانيا والمغرب.. انتصار الحكمة

وقطع بيان الخارجية المغربية قول كل مزايد من الباحثين عن إشعال نيران حرب جديدة وخلق توترات في منطقة تحاصرها القلاقل من كل مكان، فلقد أعلن هذا البيان بوضوح الرفض الكامل...

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الرياضة

المنتخب السنغالي يفوز على تونس ويتصدر ترتيب المجموعة الثانية المنتخب السنغالي يفوز على تونس ويتصدر ترتيب المجموعة الثانية

الأخبار (ليبرفيل) ـ فاز المنتخب السنغالي على نظيره التونسي بهدفين دون رد في مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة الثانية من النسخة 31 لبطولة الأمم الإفريقية بالغابون.

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رياض محرز ينقذ المنتخب الجزائري من الإخفاق أمام زيمبابوي رياض محرز ينقذ المنتخب الجزائري من الإخفاق أمام زيمبابوي

الأخبار (ليبرفيل) ـ تعادل منتخب الجزائر مع منتخب زيمبابوي بهدفين لمثلهما في مباراة جمعت بينهما ضمن المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا المنظمة بالغابون.

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كاسبيرزاك: لقاء تونس والسنغال لقاء بين منتخبين كبيرين كاسبيرزاك: لقاء تونس والسنغال لقاء بين منتخبين كبيرين

الأخبار (ليبرفيل) ـ قال مدرب المنتخب التونسي هينري كاسبيرزاك إن لقاء المنتخب التونسي المرتقب مساء اليوم مع المنتخب السنغالي ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا المنظمة في ا...

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تعادل إيجابي في ثاني مباريات كأس أمم إفريقيا بالغابون تعادل إيجابي في ثاني مباريات كأس أمم إفريقيا بالغابون

الأخبار (ليبرفيل) ـ سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المباراة التي جمعت بين منتخب الكاميرون، ونظيره البوركيني ضمن الجولة الأولى من بطولة الأمم الإفريقية 31 المنظمة...

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بانوراما

كواليس زيارة بن كيران: تواري الرئيس وغياب إعلام المغرب والعمدة والتوديع (صور) كواليس زيارة بن كيران: تواري الرئيس وغياب إعلام المغرب والعمدة والتوديع (صور)

الأخبار (الزويرات) – عرفت زيارة رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران لمدينة الزويرات شمالي موريتانيا العديد من الكواليس، كان أبرزها تواري الرئيس المو...

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إمام يبيع منصبه بنصف مليون إمام يبيع منصبه بنصف مليون

الأخبار (نواكشوط) - قرر إمام مسجد بأحد أحياء العاصمة الموريتانية نواكشوط بيع منصبه كإمام بنصف مليون أوقية، وذلك بعد أن امتنع عن التنازل عن الإمامة لجماعة المسجد...

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البروتوكول وBASEP يغيبان عن زيارة الرئيس للمطار (كواليس) البروتوكول وBASEP يغيبان عن زيارة الرئيس للمطار (كواليس)

الأخبار (نواكشوط) ـ عرفت زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ظهر اليوم الاثنين: 07 نوفمبر 2016 لمطار نواكشوط الدولي/أم التونسي، غيابا تاما لموظفي البروتوكول...

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وسم "ألا عزيز" يتصدر صفحات الفيسبوك الموريتاني وسم

الأخبار (نواكشوط) ـ تصدر وسم "ألا عزيز"، صفحات موقع التواصل الاجتماعي: فيسبوك في موريتانيا خلال اليومين الماضيين، وسط مشاركة مكثفة في التدوين تحت الوسم من...

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