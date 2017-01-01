تواصل في كرو مقاربة جدلية تنشد الحقيقة مع كل ممارسات الظلم والتهميش ضد مقاطعة كرو إلا أنها من أنشط مناطق البلاد سياسيا وأكثرها تجاذبا وصخبا إعلاميا خاصة أثناء الحملات الانتخابية، وكانت المقاطعة وما تزال... التفاصيل »

المنتدى.. وتزييف الوعي..!! إن التباين الصارخ بين ما يقدم قادة المنتدى عن الوضع الاقتصادي للبلد، وما يمكن أن يلمسه المواطن في حياته اليومية بشكل مباشر، بات يشكل موضوعا محيرا بالنسبة للبعض الأمر... التفاصيل »

الوطن للجميع التشكيلات والكتل السياسية والكتاب والمدونون ونشطاء الحقل الوطني؛ جاءت ردة فعلهم لتلبية نداء الوطن قوية وفورية؛ عبرت عن ارتباط فطري سيكولوجي وبسيكولوجي بالوطن والدفاع... التفاصيل »