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محامي النصرة يهاجم رجل الأعمال محيي الدين وينتقد "تحريف النصرة"

الأخبار (نواكشوط) – هاجم محامي النصرة سيدي المختار ولد سيدي رجل الأعمال محي الدين ولد أحمد سالك، ومنسق النصرة الحسن ولد اشبيه، واستغرب اندفاعهما الآن في النصرة بعد تقاعسهما سابقا، مردفا أنه يذكرهما بأنهما منعا أرض المطار من جماهير النصرة قبل أن يمنحاها بضغط من الأمن، وبعد تدخل الوزير الأول.

حميد شباط: لست نادما على تصريحاتي عن موريتانيا

الأخبار (نواكشوط) – أكد الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي حميد شباط أنه ليس نادما على تصريحاته عن موريتانيا "نهائيا"، مردفا أنه قام بزيارات متتالية إلى موريتانيا، "ويعرف المشاكل المطروحة بين الدولتين، وليست مع حزب الاستقلال".

"25 فبراير" الشيخ باي مثل المناضل الصامد في وجه الضغوط

الأخبار (نواكشوط) – وصفت حركة "25 فبراير" الناشط الشيخ باي ولد الشيخ محمد بأنه "مثل المناضل الصامد الذي لا يرضخ للضغوط العديدة"، مؤكدة أن خروجه من السجن يعتبر نهاية "فصل من مقارعة نظام البؤس والظلم، والنضال متواصل".

مقتل دركي وجرح آخر في هجوم بمالي

الأخبار (نواكشوط) – قتل أحد عناصر الدرك المالي وجرح آخر إثر هجوم تعرضت له نقطة تفتيش في قرية "تننكو" المالية.

البيان الصادر عن اجتماع الحكومة

الأخبار (نواكشوط) صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس على عدد من مشاريع القوانين، بينها مشروع مرسوم يتعلق بتسويق منتجات الصيد الموجهة للتصدير، كما قدمت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بيانا يتعلق بإعادة انطلاق واستكمال عمليات إعادة هيكلة الأحياء العشوائية في نواكشوط، وأجرى المجلس بعض التعيينات.


النائب البرلماني ونائب رئيس الجمعية الوطنية الخليل ولد الطيب

منقبون عن الذهب:الجيش أذلنا ونطالب الرئيس بإنقاذنا

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خالد الحروب يحاضر بنواكشوط عن تحولات المثقف العربي خالد الحروب يحاضر بنواكشوط عن تحولات المثقف العربي

الأخبار (نواكشوط) ـ نظم المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإنسانية "مبدأ" مساء اليوم الجمعة 03 فبراير 2017 بنواكشوط، محاضرة تحت عنوان: "تحولات المثقف العربي...

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الحزب الحاكم : نواذيبو تغيرت ملامحها بفعل المشاريع التنموية للرئيس الحزب الحاكم : نواذيبو تغيرت ملامحها بفعل المشاريع التنموية للرئيس

الأخبار(نواذيبو) - قالت الأمينة التنفيذية لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية بمدينة نواذيبو مريم بنت دحود إن وجه العاصمة الاقتصادية نواذيبو تغيرت ملامحه بشكل كبير بفعل...

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مواطنون: السلطات تمنع إصلاح بئر قرية اجريف مواطنون: السلطات تمنع إصلاح بئر قرية اجريف

الأخبار (نواكشوط) ـ اتهم محمد الأمين بلولي وهو أحد سكان قرية اجريف بولاية الحوض الشرقي، الوالي وحاكم النعمة بمنع تشغيل بئر بالقرية، مشيرا إلى أنه تم تكليفه من طرف السكان...

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ملفات

تفاصيل التحقيق مع المتهم الرئيس في "فضيحة أكرا" تفاصيل التحقيق مع المتهم الرئيس في

الأخبار (نواكشوط) – أجرت صحيفة "الأخبار إنفو" لقاء مطولا مع عمر محمود المعروف بـ"عمر اليمني" والذي تتهمه موريتانيا بالوقوف وراء القضية المعروفة بـ"فضيحة...

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خفايا وأسباب الأزمة الدبلوماسية بين موريتانيا والسنغال خفايا وأسباب الأزمة الدبلوماسية بين موريتانيا والسنغال

الأخبار (نواكشوط) – تعيش العلاقات الموريتانية السنغالية مرحلة من الفتور، إن لم يكن التوتر، وذلك على خلفية خلافات بين الطرفين تتعلق أساسا بملفي رخص الصيد للسنغاليين...

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الأخبار إنفو: الفائزون بصفقات القمة العربية الأخبار إنفو: الفائزون بصفقات القمة العربية

الأخبار (نواكشوط) – حصلت صحيفة "الأخبار إنفو" على تفاصيل جزء من الصفقات الممنوحة في إطار تحضير وتنظيم الدورة السابعة والعشرين للقمة العربية، والتي استضافتها...

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انواكشوط

 

انواذيبو

رأي حر

قرارات اترامب بين الشرعية والعنصرية قرارات اترامب بين الشرعية والعنصرية

ما فتئ الرئيس الأمريكي الجديد دونال اترامب يصدر قرارات مثيرة للجدل في العشر الأول من أيامه في البيت الأبيض، لكن الأخطر في هذه القرارات ذاك المتعلق منها بمنع رعايا سبع...

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موريتانيو غامبيا....الوطن في نقائه موريتانيو غامبيا....الوطن في نقائه

رمت بي مهنة المتاعب إلى دروب موحشة في بلد إفريقي صغير يعبر بشق الأنفس نفقا غير واضح المعالم بين الديمقراطية والديكتاتورية.

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آفاق التحول الديمقراطي بمنطقة غرب إفريقيا آفاق التحول الديمقراطي بمنطقة غرب إفريقيا

يطرح الضغط الإقليمي و الدولي الذي تنحي بموجبه الرئيس الغامبي السابق يحي جامي عن السلطة لصالح الرئيس المنتخب آداما بارو موضوع قضية الديمقراطية و اشكالياتها في منطقة...

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الشًبَابُ والشًأْنُ العَامُ.. عَوَائقٌ وآَفَاقٌ الشًبَابُ والشًأْنُ العَامُ.. عَوَائقٌ وآَفَاقٌ

لا مراء في أن الشباب هو وقود المجتمع وكل مجتمع غاب أو غُيب شبابه فهو مجتمع أعرج، أعمي، عقيم، بلا مستقبل و محكوم عليه بالإعدام والانقراض..

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الرياضة

المنتخب الكاميروني يتأهل إلى نهائي بطولة الأمم الإفريقية المنتخب الكاميروني يتأهل إلى نهائي بطولة الأمم الإفريقية

الأخبار (ليبرفيل) ـ تأهل المنتخب الكاميروني إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد فوزه على نظيره الغاني بهدفين دون مقابل في مباراة جمعت بينها خلال نصف نهائي النسخة 31 من بطولة...

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المنتخب المصري يتأهل إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا المنتخب المصري يتأهل إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا

الأخبار (ليبرفيل) ـ تأهل المنتخب المصري لكرة القدم إلى نهائي بطولة الأمم الإفريقية المنظمة بالغابون، بعد فوزه خلال ضربات الترجيح على منتخب بوركينافاسو ب4 أهداف مقابل...

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بسام يوقع عقدا رسميا مع نواذيبو بسام يوقع عقدا رسميا مع نواذيبو

  الأخبار(نواذيبو) - أعلن مساء اليوم عن انضمام نجم المنتخب الوطني مولاي أحمد خليل (بسام)  إلى نادي "أف س نواذيبو".  

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نواذيبو يقيل مدربه الجزائري نواذيبو يقيل مدربه الجزائري

الأخبار(نواذيبو)  - أقال نادي "أف س نواذيبو" مدربه الجزائري مصطفي السبع من تدريب النادي مساء أمس.  

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بانوراما

وزارة الزراعة الغامبية تقتل "الكلب الذي قتل ابن الرئيس" وزارة الزراعة الغامبية تقتل

الأخبار (بانجول)ـ أكد مصدر من داخل وزارة الزراعة الغامبية أن الكلب الذي تسبب في وفاة الطفل ذي السبع سنوات حبيب بارو، نجل الرئيس الغامبي آدما بارو، "تم حقنه مساء...

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محمد بوبكر: تسعيني نيجيري رحل عن أزيد من 300 ابن وزوجة محمد بوبكر: تسعيني نيجيري رحل عن أزيد من 300 ابن وزوجة

أعلن في نيجيريا عن وفاة مسن يدعى محمد بلو أبوبكر عن عمر يناهز 93 سنة، وقد خلف من الأبناء 203 على الأقل، حسب صحيفة "ديلي اتراست Daily Trust" النيجيرية.

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وفاة نجل بارو إثر تعرضه لعض من أحد الكلاب السائبة وفاة نجل بارو إثر تعرضه لعض من أحد الكلاب السائبة

الأخبار (بانجول)ـ أعلن بالعاصمة الغامبية بانجول عن وفاة حبيب بارو نجل مرشح المعارضة الفائز في الانتخابات الرئاسية آدما بارو.  

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كواليس زيارة بن كيران: تواري الرئيس وغياب إعلام المغرب والعمدة والتوديع (صور) كواليس زيارة بن كيران: تواري الرئيس وغياب إعلام المغرب والعمدة والتوديع (صور)

الأخبار (الزويرات) – عرفت زيارة رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران لمدينة الزويرات شمالي موريتانيا العديد من الكواليس، كان أبرزها تواري الرئيس المو...

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