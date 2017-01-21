رأي حر: "موريتانيا تتوج بكأس أمم إفريقيا لدبلوماسية السلام" في خضم منافسات الدورة الإحدى والثلاثين لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الجارية هذه الأيام في جمهورية الغابون الشقيقة، لم يكن من الوارد على الإطلاق أن يحلم أحدنا بأن... التفاصيل »

أحلام عيد الميلاد تذكرت اليوم أنني أكبرُ وأن الأيام تسير بسرعة في غفلة مني. تأكدت أنني أكبر بالأحلام ولا أبالي بالسنين، فالعمر أعده بالأحلام، وكم حلما تحقق في ما مضى من إغفاءة السني التفاصيل »

موريتانيا وغامبيا.. الحقائق والمصالح يدل الحوار المتشنج الذي دار بشأن الأزمة الغامبية، فرجها الله، على انخراط متزايد للنخبة الوطنية في الشأن الإفريقي، وهذا جيد جدا باعتبار موقع موريتانيا المميز، كما... التفاصيل »