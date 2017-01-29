غامبيا.. مثلث الصوفية و التجارة و السياسية الطرق الصوفية، التجارة و السياسية هي محاور ثلاثة يريد البعض أنها ذات الشأن الكبير في طبيعة العلاقات الراسخة بين موريتانيا و غامبيا. و لن يفوت المتتبع للملف الغامبي... التفاصيل »

الاقتصاد الموريتاني...مؤشرات هشاشة!!! يقول أحد المفكرين : (إن أسوأ ما فيا الاقتصاد أنه يفضح السياسيين و يبين كذبهم وزيف إنجازاتهم )، فعلم الاقتصاد كقواعد و مسلمات صالحة لكل الدول و قابلة للتطبيق في شتى الظروف... التفاصيل »

صرخة ضمير لإيقاظ كل زعيم لقد تابعنا وعود الرئيس الأمريكي دونالد اترامب أثناء حملته الإنتخابية بنقل السفارة الأمريكية من تلابيب إلى القدس المحتلة حين فوزه، ولم يصدر أي تحذير رسمي وجاد من ا... التفاصيل »