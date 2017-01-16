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الأخبار (نواكشوط) أثار غياب رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية (الغرفة الثانية في البرلمان) محمد ولد ابيليل، عن الاجتماعات التي عقد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ووزيره الأول يحيى ولد حدمين، تساؤلات لعدد من المتابعين.
الأخبار (نواكشوط) ـ التقى الوزير الأول يحيى ولد حدمين صباح اليوم الاثنين 16 يناير 2017، السفير الفرنسي المعتمد بموريتانيا جويل مايير، وذلك بمكتب ولد حدمين في العاصمة نواكشوط، فيما لم يعلن عن نتائج اللقاء الذين يأتي في وقت تشهد علاقات البلدين حالة فتور دبلوماسي.
الأخبار (نواكشوط) ـ قال نقيب الأطباء الأخصائيين الموريتانيين د.محمد ولد محمد الأمين الداهية إن رسالة وزارة الصحة للسلك غير مسبوقة في التعاطي مع سلك الأطباء، مؤكدا أن انتخابات السلك تأخرت أكثر من مرة في السابق دون أي تدخل من الوزارة رغم أن التأخر وصل أحيانا إلى سنتين.
الأخبار (نواكشوط) عقدت لجنة متابعة نتائج الحوار السياسي، الأحد مشاورات بقصر المؤتمرات في نواكشوط، وذلك لنقاش مواضيع تتعلق بالتعديلات الدستورية المقرر عرضها في مؤتمر برلماني فبراير القادم، وفق ما أكدت ذلك مصادر للأخبار.
الأخبار (داكار) ـ استقبلت السنغال الرئيس الغامبي المنتخب آدما بارو في العاصمة داكار إلى حين حلول 19 يناير الموعد الرسمي لتنصيبه رئيسا للبلاد. وقد وصل بارو العاصمة داكار مساء السبت بعد حضوره القمة الفرنسية الإفريقية المنظمة بالعاصمة المالية باماكو، وقبول الرئيس السنغالي ماكي صال طلب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا استقباله على الأراضي السنغالية.