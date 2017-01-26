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الأخبار (نواكشوط) - حصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على المرتبة الأولى في سباق الجزيرة بواقع نسبة 73% من مجموع الأصوات البالغة 707، في أول تصدر موريتاني بالمسابقة الأسبوعية على موقع الجزيرة نت.
الأخبار (نواكشوط) أكدت مصادر للأخبار صدور مذكرة دبلوماسية، تتضمن الموقف الموريتاني من عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، كما تتضمن موقف نواكشوط من بقاء الصحراء الغربية عضوا في الاتحاد الإفريقي.
الأخبار (نواكشوط) ـ قال إسلم ولد عبد الرحمن والد الطفل محمد سالم إنه سجل في محضر الشرطة يوم حادثة قتل الطفل يوسف ولد الإمام مطالبته بتطبيق الشرع والقانون في ابنه، مؤكدا أنه يتبرأ من تصرفه الذي وصفه بأنه غريب على محيطه الاجتماعي.
الأخبار (نواكشوط) – قال مصدر دبلوماسي موريتاني إن القمة المصغرة التي ستحتضنها برازفيل يوم الجمعة القادم، ستتناول الملف الغامبي إلى جانب الملف الليبي الذي كان وحيدا على جدول أعمالها، وذلك إثر ما ترى موريتانيا أنه "خرق لبنود اتفاق خروج جامي من السلطة".
الأخبار (نواكشوط) ـ يرتقب أن يعود الرئيس الغامبي المنتخب آدما بارو الموجود بالسنغال منذ 15 يناير الجاري "مساء الخميس 26 يناير 2017 عند الساعة الرابعة" وفق ما أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مصادر وصفتها بالرسمية من داخل الرئاسة السنغالية.