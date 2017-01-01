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الأخبار (بانجول) – "الشيخ باب ولد بوشيبة هو العمود الفقري لهذه الشركة، وهو رجل فعال وحكيم، وموزون الأفعال، هو رجل تجارة من درجة الامتياز الأولى، وفي الوقت ذاته رجل اجتماعي يتفاعل مع محيطة بإيجابية، ويرتبط معه بعلاقات وطيدة".
الأخبار (نواكشوط) – أعلنت نقابة الصحفيين الموريتانية في وقت مبكر من بداية العام الجديد عن برنامج مؤتمرها الثالث، والمقرر يومي 7 و8 يناير 2017، حيث خصص اليوم الأول لنقاش النصوص والخطط، فيما خصص اليوم الثاني للانتخاب.
الأخبار (نواكشوط) – جدد رئيس غامبيا المنتهية ولايته يحي جامى تمسكه بإعادة الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد فاتح ديسمبر المنصرم كحل وحيد لأزمة البلاد، كما جدد رفضه لأي تدخل أجنبي في البلاد.
الأخبار (نواكشوط) ـ عرف العام 2016 الذي يودعنا لحظة نشر هذا التقرير الساعة 00:00 صباح الأحد الموافق لـ 01 يناير 2017، أحداثا كبرى في موريتانيا أخذت حيزا كبيرا من اهتمام الرأي العام الوطني، بل كان لبعضها صداه الواسع على المستوى الإقليمي.
الأخبار (نواكشوط) أدى وزير المياه والصرف الصحي محمد عبد الله ولد اوداع اليوم السبت زيارة اطلاع وتفقد لأشغال انجاز الجزء الخاص بتوفير مياه الشرب لمدينة تمبدغه من مشروع تزويد المناطق الشرقية بالماء الشروب من بحيرة اظهر.