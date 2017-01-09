حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني بادئ ذي بدء يجب على المرأة بصفة عامة، والمسلمة منها بصفة خاصة أن تعرف حق المعرفة أن الرجل لا يمكن أن يكون عدوها لأنها زوجه، وأمه وأخته وابنته الأمر الذي يفرض عليه حبها... التفاصيل »

علاوة "البعد"! بقلب مؤمن جدا بقضاء الله وقدره، قررت وأنا في ثلث قواي العقلية أن أعود للسبورة، فعام "الرمادة" هذا لا يبدو مشجعا البتة على روح التمرد، فعصفور هزيل في يد وزارة ا... التفاصيل »