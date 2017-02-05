  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
وزير الخارجية السنغالي يبدأ زيارة لنواكشوط مساء الأحد

الأخبار (نواكشوط) ـ يرتقب أن يصل العاصمة نواكشوط مساء الأحد وزير الشؤون الخارجية السنغالي مانكير انداي "للمطالبة بالإفراج عن الصيادين السنغاليين المعتقلين بتهمة الصيد غير الشرعي في موريتانيا" وفق ما أكدت مصادر إخبارية.

محامي النصرة يهاجم رجل الأعمال محيي الدين وينتقد "تحريف النصرة"

الأخبار (نواكشوط) – هاجم محامي النصرة سيدي المختار ولد سيدي رجل الأعمال محي الدين ولد أحمد سالك، ومنسق النصرة الحسن ولد اشبيه، واستغرب اندفاعهما الآن في النصرة بعد تقاعسهما سابقا، مردفا أنه يذكرهما بأنهما منعا أرض المطار من جماهير النصرة قبل أن يمنحاها بضغط من الأمن، وبعد تدخل الوزير الأول.

حميد شباط: لست نادما على تصريحاتي عن موريتانيا

الأخبار (نواكشوط) – أكد الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي حميد شباط أنه ليس نادما على تصريحاته عن موريتانيا "نهائيا"، مردفا أنه قام بزيارات متتالية إلى موريتانيا، "ويعرف المشاكل المطروحة بين الدولتين، وليست مع حزب الاستقلال".

"25 فبراير" الشيخ باي مثل المناضل الصامد في وجه الضغوط

الأخبار (نواكشوط) – وصفت حركة "25 فبراير" الناشط الشيخ باي ولد الشيخ محمد بأنه "مثل المناضل الصامد الذي لا يرضخ للضغوط العديدة"، مؤكدة أن خروجه من السجن يعتبر نهاية "فصل من مقارعة نظام البؤس والظلم، والنضال متواصل".

مقتل دركي وجرح آخر في هجوم بمالي

الأخبار (نواكشوط) – قتل أحد عناصر الدرك المالي وجرح آخر إثر هجوم تعرضت له نقطة تفتيش في قرية "تننكو" المالية.


النائب البرلماني ونائب رئيس الجمعية الوطنية الخليل ولد الطيب

منقبون عن الذهب:الجيش أذلنا ونطالب الرئيس بإنقاذنا

وظائف ومناقصات

مناقصة لشراء معدات معلوماتية ومكتبة (الاقتصاد والمالي
فرص توظيف في دول الشرق الأدنى وشمال افريقيا
بيع 13 سيارة رئاسية بموريتانيا
بيع 2400 طنا من الزيوت النباتية بالمزاد العلني
مزاد علني لبيع 8557.920 طن من الأرز
اجتماع وزراء الدفاع والأمن بدول الساحل في باماكو اجتماع وزراء الدفاع والأمن بدول الساحل في باماكو

الأخبار (نواكشوط) ـ اجتمع صباح اليوم الأحد 05 فبراير 2017 بالعاصمة المالية باماكو، وزراء الدفاع والأمن في مجموعة دول الساحل الخمس، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعي السنوي...

التفاصيل »
تدافع المسؤولية بين الولاية وشركة المياه عن تعطيل بئر اجريف تدافع المسؤولية بين الولاية وشركة المياه عن تعطيل بئر اجريف

الأخبار (نواكشوط) ـ تدافعت كل من ولاية الحوض الشرقي ومقاطعة النعمة من جهة والإدارة العامة لشركة المياه من جهة أخرى، المسؤولية عن تعطيل بئر قرية اجريف التي تم تجهيزها...

التفاصيل »
420 تلميذ يخوضون غمار رالي المواد العلمية بنواذيبو 420 تلميذ يخوضون غمار رالي المواد العلمية بنواذيبو

الأخبار(نواذيبو) - يشارك أزيد من 400 تلميذ في رالي المواد العلمية على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو في مركز الاعدادية 1 في المدينة.  

التفاصيل »

ملفات

تفاصيل التحقيق مع المتهم الرئيس في "فضيحة أكرا" تفاصيل التحقيق مع المتهم الرئيس في

الأخبار (نواكشوط) – أجرت صحيفة "الأخبار إنفو" لقاء مطولا مع عمر محمود المعروف بـ"عمر اليمني" والذي تتهمه موريتانيا بالوقوف وراء القضية المعروفة بـ"فضيحة...

التفاصيل »
خفايا وأسباب الأزمة الدبلوماسية بين موريتانيا والسنغال خفايا وأسباب الأزمة الدبلوماسية بين موريتانيا والسنغال

الأخبار (نواكشوط) – تعيش العلاقات الموريتانية السنغالية مرحلة من الفتور، إن لم يكن التوتر، وذلك على خلفية خلافات بين الطرفين تتعلق أساسا بملفي رخص الصيد للسنغاليين...

التفاصيل »
الأخبار إنفو: الفائزون بصفقات القمة العربية الأخبار إنفو: الفائزون بصفقات القمة العربية

الأخبار (نواكشوط) – حصلت صحيفة "الأخبار إنفو" على تفاصيل جزء من الصفقات الممنوحة في إطار تحضير وتنظيم الدورة السابعة والعشرين للقمة العربية، والتي استضافتها...

التفاصيل »

الأخبار حسب الولايات

﻿
mauritanie tiris-zemmour adrar nouadhibou inchiri‎ guidimakha gorgol assaba hodh-el-gharbi brakne trarza tagant nouakchott hodh-ech-chargui 

 

انواكشوط

 

انواذيبو

رأي حر

حقوق الإنسان.. مفتاح البناء أو مصدر العناء حقوق الإنسان.. مفتاح البناء أو مصدر العناء

في القرن الواحد و العشرين لا سلامة لبلد يريد الاستقرار في الحاضر و الرقي في المستقبل لا يقبل بالكشف فيه عن قضايا حقوق الإنسان التي يعاني منها سواء بسبب مخلفات النظم...

التفاصيل »
قرارات اترامب بين الشرعية والعنصرية قرارات اترامب بين الشرعية والعنصرية

ما فتئ الرئيس الأمريكي الجديد دونال اترامب يصدر قرارات مثيرة للجدل في العشر الأول من أيامه في البيت الأبيض، لكن الأخطر في هذه القرارات ذاك المتعلق منها بمنع رعايا سبع...

التفاصيل »
موريتانيو غامبيا....الوطن في نقائه موريتانيو غامبيا....الوطن في نقائه

رمت بي مهنة المتاعب إلى دروب موحشة في بلد إفريقي صغير يعبر بشق الأنفس نفقا غير واضح المعالم بين الديمقراطية والديكتاتورية.

التفاصيل »
آفاق التحول الديمقراطي بمنطقة غرب إفريقيا آفاق التحول الديمقراطي بمنطقة غرب إفريقيا

يطرح الضغط الإقليمي و الدولي الذي تنحي بموجبه الرئيس الغامبي السابق يحي جامي عن السلطة لصالح الرئيس المنتخب آداما بارو موضوع قضية الديمقراطية و اشكالياتها في منطقة...

التفاصيل »

الرياضة

المنتخب الكاميروني يتوج بطلا لإفريقيا للمرة الخامسة المنتخب الكاميروني يتوج بطلا لإفريقيا للمرة الخامسة

الأخبار (ليبرفيل) ـ توج المنتخب الكاميروني بطلا لإفريقيا بعد فوزه في نهائي النسخة 31 المنظمة في الغابون على نظيره المصري بهدفين لواحد.

التفاصيل »
منتخب بوركينافاسو يفوز على غانا ويحتل المركز الثالث بالبطولة الإفريقية منتخب بوركينافاسو يفوز على غانا ويحتل المركز الثالث بالبطولة الإفريقية

الأخبار (ليبرفيل) ـ احتل منتخب بوركينافاسو المركز الثالث في بطولة الأمم الإفريقية المنظمة في الغابون، بعد فوزه على نظيره الغاني بهدف دون رد في مباراة جمعت بينهما لتحديد...

التفاصيل »
نواذيبو يستعيد نغمة الانتصارات واسنيم يسحق لكصر نواذيبو يستعيد نغمة الانتصارات واسنيم يسحق لكصر

  الأخبار(نواذيبو) - استعاد نادي "أف س نواذيبو" نغمة الإنتصارات وحسم الكلاسيكو الذي جمعه بغريمه "تفرغ زينه" بهدفين نظيفين برسم الجولة 16 من الدوري...

التفاصيل »
المنتخب الكاميروني يتأهل إلى نهائي بطولة الأمم الإفريقية المنتخب الكاميروني يتأهل إلى نهائي بطولة الأمم الإفريقية

الأخبار (ليبرفيل) ـ تأهل المنتخب الكاميروني إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد فوزه على نظيره الغاني بهدفين دون مقابل في مباراة جمعت بينها خلال نصف نهائي النسخة 31 من بطولة...

التفاصيل »

بانوراما

وزارة الزراعة الغامبية تقتل "الكلب الذي قتل ابن الرئيس" وزارة الزراعة الغامبية تقتل

الأخبار (بانجول)ـ أكد مصدر من داخل وزارة الزراعة الغامبية أن الكلب الذي تسبب في وفاة الطفل ذي السبع سنوات حبيب بارو، نجل الرئيس الغامبي آدما بارو، "تم حقنه مساء...

التفاصيل »
محمد بوبكر: تسعيني نيجيري رحل عن أزيد من 300 ابن وزوجة محمد بوبكر: تسعيني نيجيري رحل عن أزيد من 300 ابن وزوجة

أعلن في نيجيريا عن وفاة مسن يدعى محمد بلو أبوبكر عن عمر يناهز 93 سنة، وقد خلف من الأبناء 203 على الأقل، حسب صحيفة "ديلي اتراست Daily Trust" النيجيرية.

التفاصيل »
وفاة نجل بارو إثر تعرضه لعض من أحد الكلاب السائبة وفاة نجل بارو إثر تعرضه لعض من أحد الكلاب السائبة

الأخبار (بانجول)ـ أعلن بالعاصمة الغامبية بانجول عن وفاة حبيب بارو نجل مرشح المعارضة الفائز في الانتخابات الرئاسية آدما بارو.  

التفاصيل »
كواليس زيارة بن كيران: تواري الرئيس وغياب إعلام المغرب والعمدة والتوديع (صور) كواليس زيارة بن كيران: تواري الرئيس وغياب إعلام المغرب والعمدة والتوديع (صور)

الأخبار (الزويرات) – عرفت زيارة رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران لمدينة الزويرات شمالي موريتانيا العديد من الكواليس، كان أبرزها تواري الرئيس المو...

التفاصيل »