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خبراء وباحثون يناقشون موضوع التعديلات الدستورية

الأخبار (نواكشوط) نظم المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية (مبدأ) مساء السبت ندوة في نواكشوط بعنوان:"الرهانات السياسية والتعديلات الدستورية في موريتانيا .. قراءة في الدلالات والمآلات" وذلك بحضور عدد من الباحثين والخبراء القانونيين والسياسيين والإعلاميين.

ولد بدر الدين ينتقد تعاطي ولد عبد العزيز مع الأزمة الغامبية

الأخبار (نواكشوط) ـ قال الأمين العام لحزب اتحاد قوى التقدم محمد المصطفى ولد بدر الدين، إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لم يستنكر رفض الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامي تسليم السلطة عقب الانتخابات التي فاز فيها منافسه المرشح آدما بارو.

المنتدى: الأزمة السياسية مستمرة والأمن مفقود

الأخبار (نواكشوط) ـ قال الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة سيدي أحمد ولد باب مين إن الأزمة السياسية في موريتانيا لا تزال قائمة، مشيرا إلى المعارضة بذلت جهود لحل الأزمة دون جدوى.

قادة المنتدى: المؤتمر البرلماني غير شرعي

الأخبار (نواكشوط) ـ انتقد قادة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض المؤتمر البرلماني الذي تعتزم الحكومة الموريتانية تنظيمه للتصويت على التعديلات الدستورية الواردة في وثيقة "الحوار الوطني الشامل".

خبير دستوري: تعديل الدستور بالبرلمان الحالي ثغرة يجب تجنبها

الأخبار (نواكشوط) قال الخبير الدستوري وأستاذ القانون بجامعة نواكشوط، سيدي محمد ولد سيد أب، إن الاستفتاء الدستوري، يعد الأسلوب الأكثر ديمقراطية في تعديلات الدساتير، خصوصا في الحالة الموريتانية، مشيرا إلى  أن تمريره عبر البرلمان الحالي، يعد ثغرة يجب أن يتم تجنبها.


النائب البرلماني ونائب رئيس الجمعية الوطنية الخليل ولد الطيب

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ائتلاف الأغلبية يهنئ ولد عبد العزيز على النجاح الباهر بغامبيا ائتلاف الأغلبية يهنئ ولد عبد العزيز على النجاح الباهر بغامبيا

الأخبار (نواكشوط) – هنأ ائتلاف أحزاب الأغلبية الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والدبلوماسية الموريتانية على ما وصفه بـ"النجاح الباهر" في وساطته في الأزمة...

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سياسي موريتاني: حل الأزمة الغامبية نجاح لدبلوماسية البلد سياسي موريتاني: حل الأزمة الغامبية نجاح لدبلوماسية البلد

الأخبار (نواكشوط) رئيس كتلة المواطنة من أجل موريتانيا (مبادرة سياسية معارضة) بلال ولد وزرق، إن حل الأزمة الغامبية بالطرق السلمية ، نجاح للدبلوماسية الموريتانية، مثمنا...

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"تواصل" يدعو لأخذ العبرة من الدرس الغامبي

الأخبار (نواكشوط) ـ قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" إنه يؤكد على ضرورة أخذ العبرة جيدا من ما أسماه "الدرس الغامبي الهام"، في إشارة إلى التطورات...

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ملفات

تفاصيل التحقيق مع المتهم الرئيس في "فضيحة أكرا" تفاصيل التحقيق مع المتهم الرئيس في

الأخبار (نواكشوط) – أجرت صحيفة "الأخبار إنفو" لقاء مطولا مع عمر محمود المعروف بـ"عمر اليمني" والذي تتهمه موريتانيا بالوقوف وراء القضية المعروفة بـ"فضيحة...

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خفايا وأسباب الأزمة الدبلوماسية بين موريتانيا والسنغال خفايا وأسباب الأزمة الدبلوماسية بين موريتانيا والسنغال

الأخبار (نواكشوط) – تعيش العلاقات الموريتانية السنغالية مرحلة من الفتور، إن لم يكن التوتر، وذلك على خلفية خلافات بين الطرفين تتعلق أساسا بملفي رخص الصيد للسنغاليين...

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الأخبار إنفو: الفائزون بصفقات القمة العربية الأخبار إنفو: الفائزون بصفقات القمة العربية

الأخبار (نواكشوط) – حصلت صحيفة "الأخبار إنفو" على تفاصيل جزء من الصفقات الممنوحة في إطار تحضير وتنظيم الدورة السابعة والعشرين للقمة العربية، والتي استضافتها...

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انواذيبو

رأي حر

رأي حر: "موريتانيا تتوج بكأس أمم إفريقيا لدبلوماسية السلام" رأي حر:

في خضم منافسات الدورة الإحدى والثلاثين لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الجارية هذه الأيام في جمهورية الغابون الشقيقة، لم يكن من الوارد على الإطلاق أن يحلم أحدنا بأن...

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أحلام عيد الميلاد أحلام عيد الميلاد

تذكرت اليوم أنني أكبرُ وأن الأيام تسير بسرعة في غفلة مني. تأكدت أنني أكبر بالأحلام ولا أبالي بالسنين، فالعمر أعده بالأحلام، وكم حلما تحقق في ما مضى من إغفاءة السني

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موريتانيا وغامبيا.. الحقائق والمصالح موريتانيا وغامبيا.. الحقائق والمصالح

يدل الحوار المتشنج الذي دار بشأن الأزمة الغامبية، فرجها الله، على انخراط متزايد للنخبة الوطنية في الشأن الإفريقي، وهذا جيد جدا باعتبار موقع موريتانيا المميز، كما...

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من وحي التنصيب من وحي التنصيب

مهلة من ثمان عشرة ساعة ليحيى جامي حتى يتنحى عن السلطة فتؤتي الوساطة الموريتانية التي تعززت بأخرى غينية أكلها؛ وإلا فالقوة العسكرية للسيدياوو ستحتل القصر الرئاسي في...

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الرياضة

المنتخب المصري يفوز على أوغندا ويحتل المرتبة الثانية في الترتيب المنتخب المصري يفوز على أوغندا ويحتل المرتبة الثانية في الترتيب

الأخبار (ليبرفيل) ـ فاز المنتخب المصري على نظيره الأوغندي بهدف دون مقابل، سجله اللاعب عبد الله السعيد في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

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الحرس يعبث باسنيم في افتتاح جولات الإياب من الدوري الحرس يعبث باسنيم في افتتاح جولات الإياب من الدوري

      الأخبار(نواذيبو) - عبث نادي الحرس الوطني بمستضيفه نادي اسنيم حين ألحق به هزيمة ثقيلة في عقر داره وأمام جماهيره بثلاثية نظيفة في افتتاح جولات...

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المنتخب الغاني يتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا المنتخب الغاني يتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

الأخبار (ليبرفيل) ـ حسم المنتخب الغاني لكرة القدم التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا بعد فوزه على نظيره المالي بهدف دون رد، ليرفع بذلك رصيده إلى 6 نقاط ويتأهل...

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المغرب يفوز على التوغو ويحتل المركز الثاني في مجموعته المغرب يفوز على التوغو ويحتل المركز الثاني في مجموعته

الأخبار (ليبرفيل) ـ فاز المنتخب المغربي على نظيره التوغولي ب 3 أهداف مقبل 1 خلال مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم إ...

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بانوراما

وفاة نجل بارو إثر تعرضه لعض من أحد الكلاب السائبة وفاة نجل بارو إثر تعرضه لعض من أحد الكلاب السائبة

الأخبار (بانجول)ـ أعلن بالعاصمة الغامبية بانجول عن وفاة حبيب بارو نجل مرشح المعارضة الفائز في الانتخابات الرئاسية آدما بارو.  

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كواليس زيارة بن كيران: تواري الرئيس وغياب إعلام المغرب والعمدة والتوديع (صور) كواليس زيارة بن كيران: تواري الرئيس وغياب إعلام المغرب والعمدة والتوديع (صور)

الأخبار (الزويرات) – عرفت زيارة رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران لمدينة الزويرات شمالي موريتانيا العديد من الكواليس، كان أبرزها تواري الرئيس المو...

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إمام يبيع منصبه بنصف مليون إمام يبيع منصبه بنصف مليون

الأخبار (نواكشوط) - قرر إمام مسجد بأحد أحياء العاصمة الموريتانية نواكشوط بيع منصبه كإمام بنصف مليون أوقية، وذلك بعد أن امتنع عن التنازل عن الإمامة لجماعة المسجد...

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البروتوكول وBASEP يغيبان عن زيارة الرئيس للمطار (كواليس) البروتوكول وBASEP يغيبان عن زيارة الرئيس للمطار (كواليس)

الأخبار (نواكشوط) ـ عرفت زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ظهر اليوم الاثنين: 07 نوفمبر 2016 لمطار نواكشوط الدولي/أم التونسي، غيابا تاما لموظفي البروتوكول...

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