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موريتانيا تدعم مرشح اتشاد لمفوضية الاتحاد الإفريقي

الأخبار (نواكشوط) – قالت مصادر دبلوماسية موريتانية للأخبار إن موريتانيا قررت دعم مرشح اتشاد لرئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، وذلك في مواجهة 4 مترشحين آخرين ينتمون للسنغال، وبوتسوانا، وكينيا، وغينيا الاستوائية.

ولد اعبيدي: وجهنا ضربات للنظام وتفوقنا عليه دبلوماسيا

الأخبار (نواكشوط) قال رئيس حركة (إيرا) بيرام ولد اعبيدي، إن حركته وجهت ضربات وصفها بالقوية لنظام الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، وتفوقت عليه دبلوماسيا وإعلاميا وسياسيا وميدانيا، مضيفا أن حراك (إيرا) في مجمله كان حراكا سلميا هدفه الدفاع عن أصحاب الحقوق ويناء موريتانيا متماسكة، حسب قوله.

رئيس موريتانيا يحل ثانيا في "سباق الأخبار"

الأخبار (نواكشوط) – حل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في الرتبة الثانية في برنامج "سباق الأخبار" على قناة الجزيرة الفضائية، وذلك بعد تصدر مزارع عراقي أعدمه جنود عراقيون قرب الموصل لهذا السباق.

مجموعة مثقفين تدعو "لقلب النظام العسكري بانقلاب مدني"

الأخبار (نواكشوط) – دعت مجموعة من المثقفين في موريتانيا أطلقت على نفسها اسم "رباط الجهاد السلمي" جميع الموريتانيين إلى السعي من أجل "قلب النظام العسكري عن طريق انقلاب مدني يرجع المواطن إلى الدائرة السياسية".

أرملة باهنغا: القوات الفرنسية سرقت ذهبي وأموالي

الأخبار (نواكشوط) – اتهمت دادة ولت آمكال أرملة القيادي الطارقي إبراهيم باهنغا القوات الفرنسية التي اقتحمت منزل إياد أغ غالي في كيدال اليوم بسرقة حليها من الذهب الذي كان موجودا في المنزل، وكذا مبالغ مالية كانت في إحدى الحقائب في المنزل.


النائب البرلماني ونائب رئيس الجمعية الوطنية الخليل ولد الطيب

منقبون عن الذهب:الجيش أذلنا ونطالب الرئيس بإنقاذنا

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الشيخ الددو يؤدي صلاة الغائب قرب الكعبة على مراسل الجزيرة الشيخ الددو يؤدي صلاة الغائب قرب الكعبة على مراسل الجزيرة

الأخبار (نواكشوط) – أدى الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو السبت 28 – 01 – 2017 على الغائب على مراسل الجزيرة نت أحمد الأمين، وذلك قرب الكعبة الشريفة في مكة المكر

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صدور مذكرات السياسي والدبلوماسي أحمد ولد عبد الله صدور مذكرات السياسي والدبلوماسي أحمد ولد عبد الله

الأخبار (نواكشوط) – أصدر السياسي والدبلوماسي الموريتاني أحمد ولد عبد الله مذكراته التي حملت عنوان: "الموت ولا الدنا"، وأصدرتها دار الجنوب بتونس، وجاءت في 333...

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الإيكواس تقرر خفض حضورها العسكري بغامبيا الإيكواس تقرر خفض حضورها العسكري بغامبيا

الأخبار (بانجول) ـ قال قائد قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الجنرال افرانسوا انداي إن الإيكواس "ستخفض حجم حضورها العسكري بغامبيا على المستويات البرية...

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ملفات

تفاصيل التحقيق مع المتهم الرئيس في "فضيحة أكرا" تفاصيل التحقيق مع المتهم الرئيس في

الأخبار (نواكشوط) – أجرت صحيفة "الأخبار إنفو" لقاء مطولا مع عمر محمود المعروف بـ"عمر اليمني" والذي تتهمه موريتانيا بالوقوف وراء القضية المعروفة بـ"فضيحة...

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خفايا وأسباب الأزمة الدبلوماسية بين موريتانيا والسنغال خفايا وأسباب الأزمة الدبلوماسية بين موريتانيا والسنغال

الأخبار (نواكشوط) – تعيش العلاقات الموريتانية السنغالية مرحلة من الفتور، إن لم يكن التوتر، وذلك على خلفية خلافات بين الطرفين تتعلق أساسا بملفي رخص الصيد للسنغاليين...

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الأخبار إنفو: الفائزون بصفقات القمة العربية الأخبار إنفو: الفائزون بصفقات القمة العربية

الأخبار (نواكشوط) – حصلت صحيفة "الأخبار إنفو" على تفاصيل جزء من الصفقات الممنوحة في إطار تحضير وتنظيم الدورة السابعة والعشرين للقمة العربية، والتي استضافتها...

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رأي حر

غامبيا.. مثلث الصوفية و التجارة و السياسية غامبيا.. مثلث الصوفية و التجارة و السياسية

الطرق الصوفية، التجارة و السياسية هي محاور ثلاثة يريد البعض أنها ذات الشأن الكبير في طبيعة العلاقات الراسخة بين موريتانيا و غامبيا. و لن يفوت المتتبع للملف الغامبي...

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الاقتصاد الموريتاني...مؤشرات هشاشة!!! الاقتصاد الموريتاني...مؤشرات هشاشة!!!

يقول أحد المفكرين : (إن أسوأ ما فيا الاقتصاد أنه يفضح السياسيين و يبين كذبهم وزيف إنجازاتهم )، فعلم الاقتصاد كقواعد و مسلمات صالحة لكل الدول و قابلة للتطبيق في شتى الظروف...

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صرخة ضمير لإيقاظ كل زعيم صرخة ضمير لإيقاظ كل زعيم

لقد تابعنا وعود الرئيس الأمريكي دونالد اترامب أثناء حملته الإنتخابية بنقل السفارة الأمريكية من تلابيب إلى القدس المحتلة حين فوزه، ولم يصدر أي تحذير رسمي وجاد من ا...

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هدف ذهبي جديد لموريتانيا 2017 هدف ذهبي جديد لموريتانيا 2017

شهدت جمهورية غامبيا الإسلامية يوم 01/12/2016 انتخابات رئاسية بين المتنافسين آدم بارو والرئيس المنتهية ولايته يحي جامي، وقد انتهت بخسارة جامي، ورفضه التنازل عن السلطة في...

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الرياضة

المنتخب المصري يتأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا المنتخب المصري يتأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا

الأخبار (ليبرفيل) ـ تأهل المنتخب المصري إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا بعد فوزه على نظيره المغرب بهدف لصفر خلال مباراة جمعت بينهما بربع نهائي البطولة المنظمة في...

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المنتخب الغاني يعبر إلى نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية المنتخب الغاني يعبر إلى نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية

الأخبار (ليبرفيل) ـ تأهل المنتخب الغاني إلى نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية بعد فوزه على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدفين لواحد، خلال مباراة جمعت بينهما في...

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الرئيس السنغالي يشيد بأداء منتخب بلاده في البطولة الإفريقية الرئيس السنغالي يشيد بأداء منتخب بلاده في البطولة الإفريقية

الأخبار (داكار) ـ هنأ الرئيس السنغالي ماكي صال منتخب بلاده على وصوله ربع نهائي النسخة 31 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المنظمة في الغابون.

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ركلات الترجيح تخرج المنتخب السنغالي من بطولة أمم إفريقيا ركلات الترجيح تخرج المنتخب السنغالي من بطولة أمم إفريقيا

الأخبار (ليبرفيل) ـ خرج المنتخب السنغالي من بطولة كأس أمم إفريقيا بعد خسارته في ركلات الترجيح أمام نظيره الكاميروني ب 5 أهداف مقابل 4.

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بانوراما

وفاة نجل بارو إثر تعرضه لعض من أحد الكلاب السائبة وفاة نجل بارو إثر تعرضه لعض من أحد الكلاب السائبة

الأخبار (بانجول)ـ أعلن بالعاصمة الغامبية بانجول عن وفاة حبيب بارو نجل مرشح المعارضة الفائز في الانتخابات الرئاسية آدما بارو.  

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كواليس زيارة بن كيران: تواري الرئيس وغياب إعلام المغرب والعمدة والتوديع (صور) كواليس زيارة بن كيران: تواري الرئيس وغياب إعلام المغرب والعمدة والتوديع (صور)

الأخبار (الزويرات) – عرفت زيارة رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران لمدينة الزويرات شمالي موريتانيا العديد من الكواليس، كان أبرزها تواري الرئيس المو...

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إمام يبيع منصبه بنصف مليون إمام يبيع منصبه بنصف مليون

الأخبار (نواكشوط) - قرر إمام مسجد بأحد أحياء العاصمة الموريتانية نواكشوط بيع منصبه كإمام بنصف مليون أوقية، وذلك بعد أن امتنع عن التنازل عن الإمامة لجماعة المسجد...

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البروتوكول وBASEP يغيبان عن زيارة الرئيس للمطار (كواليس) البروتوكول وBASEP يغيبان عن زيارة الرئيس للمطار (كواليس)

الأخبار (نواكشوط) ـ عرفت زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ظهر اليوم الاثنين: 07 نوفمبر 2016 لمطار نواكشوط الدولي/أم التونسي، غيابا تاما لموظفي البروتوكول...

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