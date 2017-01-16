الأخبار (نواكشوط) ـ قال نقيب الأطباء الأخصائيين الموريتانيين د.محمد ولد محمد الأمين الداهية إن رسالة وزارة الصحة للسلك غير مسبوقة في التعاطي مع سلك الأطباء، مؤكدا أن انتخابات السلك تأخرت أكثر من مرة في السابق دون أي تدخل من الوزارة رغم أن التأخر وصل أحيانا إلى سنتين.