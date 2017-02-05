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الأخبار (نواكشوط) ـ يرتقب أن يصل العاصمة نواكشوط مساء الأحد وزير الشؤون الخارجية السنغالي مانكير انداي "للمطالبة بالإفراج عن الصيادين السنغاليين المعتقلين بتهمة الصيد غير الشرعي في موريتانيا" وفق ما أكدت مصادر إخبارية.
الأخبار (نواكشوط) – هاجم محامي النصرة سيدي المختار ولد سيدي رجل الأعمال محي الدين ولد أحمد سالك، ومنسق النصرة الحسن ولد اشبيه، واستغرب اندفاعهما الآن في النصرة بعد تقاعسهما سابقا، مردفا أنه يذكرهما بأنهما منعا أرض المطار من جماهير النصرة قبل أن يمنحاها بضغط من الأمن، وبعد تدخل الوزير الأول.
الأخبار (نواكشوط) – أكد الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي حميد شباط أنه ليس نادما على تصريحاته عن موريتانيا "نهائيا"، مردفا أنه قام بزيارات متتالية إلى موريتانيا، "ويعرف المشاكل المطروحة بين الدولتين، وليست مع حزب الاستقلال".
الأخبار (نواكشوط) – وصفت حركة "25 فبراير" الناشط الشيخ باي ولد الشيخ محمد بأنه "مثل المناضل الصامد الذي لا يرضخ للضغوط العديدة"، مؤكدة أن خروجه من السجن يعتبر نهاية "فصل من مقارعة نظام البؤس والظلم، والنضال متواصل".
الأخبار (نواكشوط) – قتل أحد عناصر الدرك المالي وجرح آخر إثر هجوم تعرضت له نقطة تفتيش في قرية "تننكو" المالية.