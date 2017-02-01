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الأخبار (بانجول)ـ عين الرئيس الغامبي المنتخب آدما بارو تشكيلة حكومية تتكون من 18 وزيرا من بينهم 11 وزيرا من ائتلاف المعارضة الداعم له خلال حملته الانتخابية، و7 من التيكنوقراط، لم يتم بعد الإعلان عن أسمائهم.
الأخبار (نواكشوط) اعتصم عدد من طلاب المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، الأربعاء داخل مباني المعهد وذلك احتجاجا على ما سموه تجاهل إدارة لمطالبهم الأساسية والتلاعب المستمر بهذه المطالب، حسب قولهم.
الأخبار (نواكشوط) – أبلغت شركة "حماية" المتعاقدة مع الداخلية الإماراتية مئات الموريتانيين العاملين فيها بإنهاء عقوده وتسريحهم من العمل قبل نهاية مارس المقبل.
الأخبار (نواكشوط) – سلم عدد من كبار العلماء في موريتانيا الفتوى الذي أصدرها الشيخ محمدن ولد المختار الحسن حول حكم ساب النبي صلى الله عليه، وأكد فيها "وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم وبأن توبة الساب لا تسقط القتل".
الأخبار (نواكشوط) – تتبعت صحيفة "الأخبار إنفو" في عددها اليوم الأربعاء 01 – 02 – 2017 المسار القضائي لكتاب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم محمد الشيخ ولد محمد ولد امخيطير، وذلك من لحظة اعتقاله مساء 02 – 01 – 2014، وحتى أمس الثلاثاء تاريخ صدور حكم في ملفه من أعلى درجات التقاضي في البلاد، وهو الحكم الذي أعاد الملف إلى الوراء لدرجة الاستئناف.