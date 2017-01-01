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ولد بوشيبة قادته الصدفة إلى غامبيا ليصبح مديرا لأكبر شركة تجارية بها

الأخبار (بانجول) – "الشيخ باب ولد بوشيبة هو العمود الفقري لهذه الشركة، وهو رجل فعال وحكيم، وموزون الأفعال، هو رجل تجارة من درجة الامتياز الأولى، وفي الوقت ذاته رجل اجتماعي يتفاعل مع محيطة بإيجابية، ويرتبط معه بعلاقات وطيدة".

الإعلان عن برنامج المؤتمر الثالث لنقابة الصحفيين

الأخبار (نواكشوط) – أعلنت نقابة الصحفيين الموريتانية في وقت مبكر من بداية العام الجديد عن برنامج مؤتمرها الثالث، والمقرر يومي 7 و8 يناير 2017، حيث خصص اليوم الأول لنقاش النصوص والخطط، فيما خصص اليوم الثاني للانتخاب.

يحي جامى يتمسك بإعادة الانتخابات ويرفض التدخل الأجنبي

الأخبار (نواكشوط) – جدد رئيس غامبيا المنتهية ولايته يحي جامى تمسكه بإعادة الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد فاتح ديسمبر المنصرم كحل وحيد لأزمة البلاد، كما جدد رفضه لأي تدخل أجنبي في البلاد.

حصيلة بأبرز أحداث العام 2016 في موريتانيا

الأخبار (نواكشوط) ـ عرف العام 2016 الذي يودعنا لحظة نشر هذا التقرير الساعة 00:00 صباح الأحد الموافق لـ 01 يناير 2017، أحداثا كبرى في موريتانيا أخذت حيزا كبيرا من اهتمام الرأي العام الوطني، بل كان لبعضها صداه الواسع على المستوى الإقليمي.

وزير المياه يتفقد مشروع توفير مياه الشرب لمدينة تمبدغه

الأخبار (نواكشوط) أدى وزير المياه والصرف الصحي محمد عبد الله ولد اوداع اليوم السبت زيارة اطلاع وتفقد لأشغال انجاز الجزء الخاص بتوفير مياه الشرب لمدينة تمبدغه من مشروع تزويد المناطق الشرقية بالماء الشروب من بحيرة اظهر.


سيد محمد جبل صانع مجسمات تقليدية في مهرجان المدن القديمة وادان 2016

ولد خيري :فنان تشكيلي من مدينة شنقيط يعرض لوحاته في مهرجان المدن القديمة وادن 2016

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أبرز أحداث السنة المنصرمة بنواذيبو أبرز أحداث السنة المنصرمة بنواذيبو

الأخبار (نواذيبو) - عرفت العاصمة الاقتصادية نواذيبو عديد الأحداث التى ميزت السنة المنقضية وعلقت بذاكرة السكان على مستوى المدينة.  

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محامو البرلماني المعتقل بيرتران زيبي يطالبون بمنحه حرية مؤقتة محامو البرلماني المعتقل بيرتران زيبي يطالبون بمنحه حرية مؤقتة

الأخبار (ليبرفيل) ـ طالب محامو النائب البرلماني السابق عن الحزب الديمقراطي الغابوني بيرتران زيبي، المعتقل من طرف نظام الرئيس علي بونغو أونديمبا منذ أربعة أشهر، خلال...

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قيادي بحزب "تواصل" ينتقد قانون النوع قيادي بحزب

الأخبار (نواكشوط) ـ وصف القيادي في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الشيخاني ولد بيب، قانون النوع المعروض أمام البرلمان الموريتاني بأنه يتضمن مخالفة...

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ملفات

تفاصيل التحقيق مع المتهم الرئيس في "فضيحة أكرا" تفاصيل التحقيق مع المتهم الرئيس في

الأخبار (نواكشوط) – أجرت صحيفة "الأخبار إنفو" لقاء مطولا مع عمر محمود المعروف بـ"عمر اليمني" والذي تتهمه موريتانيا بالوقوف وراء القضية المعروفة بـ"فضيحة...

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خفايا وأسباب الأزمة الدبلوماسية بين موريتانيا والسنغال خفايا وأسباب الأزمة الدبلوماسية بين موريتانيا والسنغال

الأخبار (نواكشوط) – تعيش العلاقات الموريتانية السنغالية مرحلة من الفتور، إن لم يكن التوتر، وذلك على خلفية خلافات بين الطرفين تتعلق أساسا بملفي رخص الصيد للسنغاليين...

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الأخبار إنفو: الفائزون بصفقات القمة العربية الأخبار إنفو: الفائزون بصفقات القمة العربية

الأخبار (نواكشوط) – حصلت صحيفة "الأخبار إنفو" على تفاصيل جزء من الصفقات الممنوحة في إطار تحضير وتنظيم الدورة السابعة والعشرين للقمة العربية، والتي استضافتها...

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انواذيبو

رأي حر

تواصل في كرو مقاربة جدلية تنشد الحقيقة تواصل في كرو مقاربة جدلية تنشد الحقيقة

مع كل ممارسات الظلم والتهميش ضد مقاطعة كرو إلا أنها من أنشط مناطق البلاد سياسيا وأكثرها تجاذبا وصخبا إعلاميا خاصة أثناء الحملات الانتخابية، وكانت المقاطعة وما تزال...

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المنتدى.. وتزييف الوعي..!! المنتدى.. وتزييف الوعي..!!

إن التباين الصارخ بين ما يقدم قادة المنتدى عن الوضع الاقتصادي للبلد، وما يمكن أن يلمسه المواطن في حياته اليومية بشكل مباشر، بات يشكل موضوعا محيرا بالنسبة للبعض الأمر...

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الوطن للجميع الوطن للجميع

التشكيلات والكتل السياسية والكتاب والمدونون ونشطاء الحقل الوطني؛ جاءت ردة فعلهم لتلبية نداء الوطن قوية وفورية؛ عبرت عن ارتباط فطري سيكولوجي وبسيكولوجي بالوطن والدفاع...

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التحفظ على واجب التحفظ التحفظ على واجب التحفظ

يعتبر خضوع الدولة بحكامها ومحكوميها للقانون هو ما يجسد دولة القانون والحريات التي كرست الدساتير أسسها ومبادئها العامة، مؤكدة على صيانة الحقوق والحريات احتراما و...

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الرياضة

انطلاق بطولة دوري الدرجة الثانية بنواذيبو

الأخبار (نواذيبو) - انطلقت أمس بالملعب البلدي في العاصمة الاقتصادية نواذيبو بطولة دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.   ويشارك في البطولة 14 فريقا من الأندية المحلية...

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مكتب جديد للاتحادية الموريتانية لألعاب القوى مكتب جديد للاتحادية الموريتانية لألعاب القوى

الأخبار (نواكشوط) تم صباح اليوم السبت بمباني المعهد العالي للشباب والرياضة في نواكشوط انتخاب مكتب جديد للاتحادية الموريتانية لالعاب القوى.

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تجكجة ينتزع فوزا ثمينا من اسنيم تجكجة ينتزع فوزا ثمينا من اسنيم

  الأخبار (نواذيبو) - انتزع نادي"تجكجة" فوزا مستحقا من مستضيفه نادي اسنيم في ختام الجولة 12 من الدوري الممتاز في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على نيجلة الملعب...

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نواذيبو يستعيد نغمة الانتصارات واسنيم يسقط في فخ التعادل

الأخبار(نواذيبو) - استعاد النادي البرتقالي (أف س نواذيبو) نغمة الانتصارات أمام نظيره من توجنين حيث سحقه بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد في العاصمة نواكشوط...

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بانوراما

كواليس زيارة بن كيران: تواري الرئيس وغياب إعلام المغرب والعمدة والتوديع (صور) كواليس زيارة بن كيران: تواري الرئيس وغياب إعلام المغرب والعمدة والتوديع (صور)

الأخبار (الزويرات) – عرفت زيارة رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران لمدينة الزويرات شمالي موريتانيا العديد من الكواليس، كان أبرزها تواري الرئيس المو...

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إمام يبيع منصبه بنصف مليون إمام يبيع منصبه بنصف مليون

الأخبار (نواكشوط) - قرر إمام مسجد بأحد أحياء العاصمة الموريتانية نواكشوط بيع منصبه كإمام بنصف مليون أوقية، وذلك بعد أن امتنع عن التنازل عن الإمامة لجماعة المسجد...

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البروتوكول وBASEP يغيبان عن زيارة الرئيس للمطار (كواليس) البروتوكول وBASEP يغيبان عن زيارة الرئيس للمطار (كواليس)

الأخبار (نواكشوط) ـ عرفت زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ظهر اليوم الاثنين: 07 نوفمبر 2016 لمطار نواكشوط الدولي/أم التونسي، غيابا تاما لموظفي البروتوكول...

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وسم "ألا عزيز" يتصدر صفحات الفيسبوك الموريتاني وسم

الأخبار (نواكشوط) ـ تصدر وسم "ألا عزيز"، صفحات موقع التواصل الاجتماعي: فيسبوك في موريتانيا خلال اليومين الماضيين، وسط مشاركة مكثفة في التدوين تحت الوسم من...

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