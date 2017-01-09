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غياب لافت لولد ببانا عن جلسة نقاش سياسة الحكومة

الأخبار (نواكشوط) ـ سجلت جلسات نقاش السياسة العامة للحكومة نهاية الأسبوع الماضي غيابا لافتا للبرلماني في كتلة الأغلبية الحاكم أ.محمد ولد ببانا، الذي كان من بين نواب الكتلة الأكثر دفاعا عن سياسات الحكومة في عهد الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.

مطالب بطرد السفير الإسرائيلي في السنغال

الأخبار (نواكشوط) ـ طالب التحالف الوطني لدعم القضية الفلسطينية في السنغال ANCP في بيان صادر اليوم السلطات السنغالية إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في دكار و قطع جميع أشكال التعاون و العلاقات بين الطرفين بصورة نهائية.

ولد اعبيدي يستعد للعودة للوطن ويتحدث عن خطة للتغيير

الأخبار (نواكشوط) أعلن رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا)  والمرشح الرئاسي السابق، بيرام ولد اعبيدي، عزمه العودة لموريتانيا منتصف شهر يناير الجاري، متحدثا عن خطة شاملة للتغيير تمكن من "انتقال سلس للسلطة في البلاد".

عمال بيزورنو يتحدثون عن تفاصيل نزاع عمره 4سنوات

الأخبار (نواكشوط) استعرض مناديب عمال شركة "بيزورنو" تفاصيل أزمتهم مع الشركة، التي قالوا إنها بدأت عند فسخ العقد الذي كان يربط الحكومة الموريتانية والشركة التي غادرت بعد ذلك الأراضي الموريتانية"دون أن تفي بالتزاماتها المترتبة عل العمال".

تقرير: شركة النقل ادعت الإفلاس رغم التوسع والإمكانات

الأخبار (نواكشوط) ـ قال عمال مفصولون من شركة النقل العمومي، إن الشركة لا يمكن أن تكون في حالة إفلاس ترغمها على تسريح العمال كما تدعي، مؤكدين أن الشركة تستفيد من دعم مستمر وتفتح فروعا جديدة بالداخل، كما تضاعف عدد الباصات التابع لها مؤخرا.


النائب البرلماني ونائب رئيس الجمعية الوطنية الخليل ولد الطيب

منقبون عن الذهب:الجيش أذلنا ونطالب الرئيس بإنقاذنا

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نواكشوط: رابطة الحكمة تنظم ندوة تناقش موضوع السلم نواكشوط: رابطة الحكمة تنظم ندوة تناقش موضوع السلم

الأخبار (نواكشوط) ـ نظمت رابطة الحكمة الثقافية بالتعاون مع الاتحاد المركزي للطلاب الموريتانيين في العاصمة نواكشوط ندوة فكرية تحت عنوان الآية الكريمة: "يا أيها...

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تشغيل توسعة ميناء خليج الراحة بنواذيبو (صور) تشغيل توسعة ميناء خليج الراحة بنواذيبو (صور)

  الأخبار(نواذيبو) - تم زوال اليوم تشغيل توسعة ميناء خليج الراحة التى أعدت من قبل اليابان بحضور السفير الياباني ورئيس سلطة المنطقة الحرة والسلطات الإدارية...

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قمة استثنائية في العاصمة أبوجا تبحث الوضع الغامبي قمة استثنائية في العاصمة أبوجا تبحث الوضع الغامبي

الأخبار (أبوجا) ـ يرتقب أن يصل اليوم الاثنين إلى العاصمة النيجيرية أبوجا قادة عدد من البلدان الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، لعقد قمة استثنائية تبحث...

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ملفات

تفاصيل التحقيق مع المتهم الرئيس في "فضيحة أكرا" تفاصيل التحقيق مع المتهم الرئيس في

الأخبار (نواكشوط) – أجرت صحيفة "الأخبار إنفو" لقاء مطولا مع عمر محمود المعروف بـ"عمر اليمني" والذي تتهمه موريتانيا بالوقوف وراء القضية المعروفة بـ"فضيحة...

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خفايا وأسباب الأزمة الدبلوماسية بين موريتانيا والسنغال خفايا وأسباب الأزمة الدبلوماسية بين موريتانيا والسنغال

الأخبار (نواكشوط) – تعيش العلاقات الموريتانية السنغالية مرحلة من الفتور، إن لم يكن التوتر، وذلك على خلفية خلافات بين الطرفين تتعلق أساسا بملفي رخص الصيد للسنغاليين...

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الأخبار إنفو: الفائزون بصفقات القمة العربية الأخبار إنفو: الفائزون بصفقات القمة العربية

الأخبار (نواكشوط) – حصلت صحيفة "الأخبار إنفو" على تفاصيل جزء من الصفقات الممنوحة في إطار تحضير وتنظيم الدورة السابعة والعشرين للقمة العربية، والتي استضافتها...

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رأي حر

حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني

بادئ ذي بدء يجب على المرأة بصفة عامة، والمسلمة منها بصفة خاصة أن تعرف حق المعرفة أن الرجل لا يمكن أن يكون عدوها لأنها زوجه، وأمه وأخته وابنته الأمر الذي يفرض عليه حبها...

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الأحزاب السياسية الوطنية والتحقير بالرسول عليه الصلاة والسلام (رؤية وضعية) الأحزاب السياسية الوطنية والتحقير بالرسول عليه الصلاة والسلام (رؤية وضعية)

(أوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ ...

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علاوة "البعد"! علاوة

بقلب مؤمن جدا بقضاء الله وقدره، قررت وأنا في ثلث قواي العقلية أن أعود للسبورة، فعام "الرمادة" هذا لا يبدو مشجعا البتة على روح التمرد، فعصفور هزيل في يد وزارة ا...

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هذا بـلاغ للناس هذا بـلاغ للناس

ذكرنا بالأمس القريب بعمر الأمة الإسلامية الذي لم يبق منه بإذن الله سوى 62 عاما وليس ذلك من باب الدعوة إلى الزهد في الدنيا والاستسلام للواقع المر والأليم الذي تعيشه الأمة...

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الرياضة

دعوات في الغابون لمقاطعة البطولة الإفريقية التي تحتضنها البلاد دعوات في الغابون لمقاطعة البطولة الإفريقية التي تحتضنها البلاد

الأخبار (ليبرفيل) ـ دعت المعارضة الغابونية خلال مؤتمر صحفي عقده بعض قادتها ومناضليها بالعاصمة ليبرفيل إلى مقاطعة النسخة 31 لبطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم المرتقب...

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رالي أفريكا رايس يصل موريتانيا

الأخبار(نواذيبو) - وصل زوال اليوم الأحد 08 يناير 2017 رالي أفريكا رايس إلى النقطة الحدودية للعاصمة الاقتصادية نواذيبو وسط استقبال رسمي.  

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اسنيم يتعثر ونواذيبو يصحو في ختام جولات ذهاب الدوري

الأخبار(نواذيبو) - خسر نادي "اسنيم" أمام متصدر الدوري الممتاز "تفرغ زينه" بهدفين دون رد في نهاية جولات الذهاب من الدوري الممتاز بمدينة نواذيبو شمالي موريتانيا...

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انطلاق بطولة دوري الدرجة الثانية بنواذيبو

الأخبار (نواذيبو) - انطلقت أمس بالملعب البلدي في العاصمة الاقتصادية نواذيبو بطولة دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.   ويشارك في البطولة 14 فريقا من الأندية المحلية...

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بانوراما

كواليس زيارة بن كيران: تواري الرئيس وغياب إعلام المغرب والعمدة والتوديع (صور) كواليس زيارة بن كيران: تواري الرئيس وغياب إعلام المغرب والعمدة والتوديع (صور)

الأخبار (الزويرات) – عرفت زيارة رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران لمدينة الزويرات شمالي موريتانيا العديد من الكواليس، كان أبرزها تواري الرئيس المو...

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إمام يبيع منصبه بنصف مليون إمام يبيع منصبه بنصف مليون

الأخبار (نواكشوط) - قرر إمام مسجد بأحد أحياء العاصمة الموريتانية نواكشوط بيع منصبه كإمام بنصف مليون أوقية، وذلك بعد أن امتنع عن التنازل عن الإمامة لجماعة المسجد...

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البروتوكول وBASEP يغيبان عن زيارة الرئيس للمطار (كواليس) البروتوكول وBASEP يغيبان عن زيارة الرئيس للمطار (كواليس)

الأخبار (نواكشوط) ـ عرفت زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ظهر اليوم الاثنين: 07 نوفمبر 2016 لمطار نواكشوط الدولي/أم التونسي، غيابا تاما لموظفي البروتوكول...

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وسم "ألا عزيز" يتصدر صفحات الفيسبوك الموريتاني وسم

الأخبار (نواكشوط) ـ تصدر وسم "ألا عزيز"، صفحات موقع التواصل الاجتماعي: فيسبوك في موريتانيا خلال اليومين الماضيين، وسط مشاركة مكثفة في التدوين تحت الوسم من...

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