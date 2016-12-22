قيادي نقابي موريتاني يشارك في مؤتمر طلابي بتونس

تاريخ الإضافة: الأحد, 15 آذار/مارس 2015 18:16

الحسن ولد بدو الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا خلال كلمته في الحفل الافتتاحي للمؤتمر الطلابي بتونس الأخبار (انواكشوط) – شارك الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا الحسن ولد بدو في المؤتمر السادس للاتحاد العام التونسي للطلبة، ممثلا لطلبة موريتانيا في هذا المؤتمر الذي انطلق يوم أمس الجمعة في العاصمة التونسية تونس.

وقد ألقى ولد بدو كلمة في حفل الافتتاح اعتبر فيها أن التنظيمات الطلابية في المغرب العربي تواجه العديد من التحديات من أبرزها – حسب ولد بدو - ترسيخ الوعي الطلابي بأهمية الحفاظ على المكتسبات الطلابية وتجذير القيم النضالية للنهوض بجامعاتنا نحو فضاءات علمية وأكاديمية لإرساء دعائم منظومة بيداغوجية ذات أسس متينة وصلبة".

وتستمر فعاليات المؤتمر الطلابي الذي تشارك فيه عدة قيادات طلابية مغاربية ثلاثة أيام.

وحسب إيجاز صحفي من الاتحاد الطلابي فإن مشاركة أمينه العام تهدف إلى "توطيد العلاقات مع الهيئات الطلابية المغاربية من أجل تفعيل العمل الطلابي المغاربي والانتقال به نحو آفاق جديدة من أجل غد طلابي مغاربي أفضل".

ووصل ولد بدو إلى تونس صباح الجمعة قادما من انواكشوط لتمثيل الطلاب الموريتانيين في أشغال المؤتمر الطلابي المنعقد في تونس.