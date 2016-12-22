جامعة صينية تكرم طالبا موريتانيا متفوقا

تاريخ الإضافة: الإثنين, 19 كانون2/يناير 2015 18:00

الأخبار (نواكشوط) – كرمت جامعة خبي بإقليم خبي الصيني الطالب الموريتاني أحمدو ولد جاك الشيباني الذين حصل على المرتبة الأولى من المستوى السادس من مسابقة (HSK).

وحصل الطالب ولد جاك الشيباني على جائزة الامتياز التي تقدمها الجامعة خلا سنتي (2013-2014)، كما أحرز المرتبة الثالثة من جائزة إقليم خبي لقياس مستويات اللغة الصينية للطلاب والمتدربين الأجانب.

كما حصل الطالب الموريتاني بتميزه الدراسي على شهادة تزكية من جامعة خبي على أساس تميزه وتنظيمه للعديد من النشاطات الطلابية التي تحفز الطلاب على المثابرة والجدية.

وقد بعثت إدارة جامعة خبي برسائل تشعر بها الجهات الرسمية الموريتانية بتميز الطالب، حيث بعثت برسائل إلى كل من السفارة الموريتانية ببكين وكذلك إلى وزارة التعليم العالي الموريتانية، ورئاسة جامعة نواكشوط.