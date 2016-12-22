على مدار الساعة
19:02 إننا بالفعل أمة ممزقة
فوز "التطوير الطلابي" بانتخابات طلاب موريتانيا بتونس
- تاريخ الإضافة: الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2013 11:58
الأخبار (نواكشوط) ـ تمكنت لائحة "التطوير الطلابي" من الفوز في انتخابات الطلاب الموريتانيين المنظمة يوم أمس الأحد بمباني السفارة الموريتانية بتونس العاصمة".
وفازت اللائحة التي يقودها الشيخ الناجي ولد الطيب بنسبة 71% من ثقة الطلاب
الموريتانيين في ما نالت لائحة الوحدة في التنوع نسبة 29% ".
وحسب بيان إيجار صحفي من لائحة "التطوير الطلابي"، فقد أجريت عملية التصويت في جو طلابي جاد ومميز وذلك بشهادة جميع المشاركين في عملية التصويت".