فوز "التطوير الطلابي" بانتخابات طلاب موريتانيا بتونس

تاريخ الإضافة: الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2013 11:58

الأخبار (نواكشوط) ـ تمكنت لائحة "التطوير الطلابي" من الفوز في انتخابات الطلاب الموريتانيين المنظمة يوم أمس الأحد بمباني السفارة الموريتانية بتونس العاصمة".

 

وفازت اللائحة التي يقودها الشيخ الناجي ولد الطيب بنسبة 71% من ثقة الطلاب
الموريتانيين في ما نالت لائحة الوحدة في التنوع نسبة 29% ".

 

وحسب بيان إيجار صحفي من لائحة "التطوير الطلابي"، فقد أجريت عملية التصويت في جو طلابي جاد ومميز وذلك بشهادة جميع المشاركين في عملية التصويت".


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