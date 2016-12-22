باحث موريتاني يحصل على الدرجة الأولى بجامعة باريس

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 16 كانون1/ديسمبر 2014 11:53

الأخبار (نواكشوط) ناقش الدكتور ديدي ولد محمد سيدي رسالة دكتوراه التي قدمها بجامعة باريس 6 في تخصص الرياضيات المطبقة على الاتصالات ونال أعلى درجة من اللجنة الأكاديمية للجامعة بفرنسا.



وشهدتْ جامعة باريس 6 ومعهد مين تلكوم (institut mines telecom) تقديم ونقاش رسالة الباحث الدكتور

ديدي ولد محمد سيدي في الرياضيات المطبقة على الاتصالات باللغة الانجليزية نظرا لجدة الموضوع الذي تناقشه على الصعيد العلمي.



وقدم الباحث أطروحته للدكتوراه عنوان (The k-separator problem) ونال بذلك البحث القيم الدرجة الأولى من اللجنة المناقشة.