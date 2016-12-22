الجالية الموريتانية بالكويت تحفل بذكرى الاستقلال

تاريخ الإضافة: الإثنين, 01 كانون1/ديسمبر 2014 13:50

السفير الموريتاني في الكويت حامد حاموني على منصة الحفل أثناء توزيع الدروع التكريمية المقدمة من مكتب الجالية الموريتانيةالأخبار (انواكشوط) – نظم مكتب الجالية الموريتانية في الكويت حفلا بهيجا بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني، وذلك بحضور جماهيري معتبر، وبرعاية من السفير الموريتاني بدولة الكويت حامد حاموني.

وحسب إيجاز صحفي من الجالية الموريتانية هناك فقد تضمن الحفل – الذي نظم مساء السبت – فقرات متنوعة، بدأت بآيات من الذكر الحكيم بتلاوة للقارئ الشيخ عبد الرحمن ولد الدياه، تلاها رفع العلمين، الموريتاني، والكويتي، وعزف للنشيدين الوطنيين الموريتاني والكويتي، ثم قيام رئيس الجالية مع السفير الموريتاني بقطع كعكة الحفل!

وكانت البداية الفعلية للحفل بكلمة رئيس الجالية الأستاذ محمد محمود ولد العابد، حيث شكر في كلمته الحضور، مهنئا كل الموريتانيين – وخصوصا أفراد الجالية – بالذكرى الرابعة والخمسين للاستقلال الوطني.

وبعد كلمة رئيس الجالية تابع الجمهور فيلميا تعريفيا بموريتانيا.

وكان للشعر حضوره المميز في هذه الاحتفالية من خلال نصين شعريين عن الوطن والاستقلال شنَّف بهما المسامع الأستاذ الشاعر سيدي محمود ولد الصغير، ومشاركة من الأدب الحساني أداها ببراعة مسؤول الشباب في المكتب عبدو ولد الشيخ عبد القادر.

وتوالت فقرات الحفل البهيج وسط تفاعل واهتمام من الجمهور الموريتاني والضيوف.

وكان الحفل مناسبة لتكريم مجموعة من الجهات الحكومية، ومؤسسات النفع العام التي كان لها دور بارز في خدمة البلد، والجالية، كما شمل التكريم بعض شخصيات الجالية التي كانت لها نجاحات وإسهامات مقدرة، بالإضافة إلى المكتب السابق للرابطة، وقامت رابطة الجالية أيضا بتكريم سفارة الجمهورية الإسلامية في الكويت على دورها المشهود في احتضان الرابطة ورعاية نشاطها منذ التأسيس.

وحضر الحفل فضلا عن أعضاء الجالية والمدعوين للتكريم، عدد من رؤساء الجاليات الإفريقية. واستدعي الجمهور للاطلاع على معرض مُصغَّر للفكلور الموريتاني قبل أن يختتم النشاط بحفل عشاء فاخر.