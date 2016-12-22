أمسية ثقافية للجالية بفرنسا في ذكرى الاستقلال

تاريخ الإضافة: الأحد, 30 تشرين2/نوفمبر 2014 20:05

الأخبار (نواكشوط) نظمت جمعية الشباب الموريتاني بالعاصمة الفرنسة باريس, أمسية ثقافية تخليدا للذكرى 53 لعيد الاستقلال الوطني.

وقد افتتحت الأمسية بكلمة لرئيس الجمعية محمد ولد التاه قدم فيها عرضا موجز عن الأنشطة المستقبلية للجمعية، بعد ذلك قدمت الأخصائية في علم الاجتماع عيسة با محاضرة تحت عنوان : الوحدة الوطنية و التفاعل الثقافي، كما تخللت الأمسية أنشطة مسرحية, شعرية و ترفيهية.

يذكر أن جمعية الشباب الموريتاني في فرنسا دأبت على تخليد ذكرى الاستقلال الوطني من خلال أنشطة بدأت تتخذ زخما نظرا للروح الجمعوية و النشاط الذين تتحلى بهما مختلف أطياف الجالية الموريتانية في فرنسا.