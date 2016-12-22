أطروحة حول ضمانات الاستثمار في موريتانيا

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2014 15:52

الأخبار (نواكشوط) نوقش بمباني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الاول في مدينة وجدة المغربية بحث أطروحة للحصول علي شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، قدمه الباحث محمد المصطفي ولد احمد محمود وذلك لنيل شهادة الدكتوراه تحت عنوان: "الضمانات القانونية للاستثمار في موريتانيا".

بدأت المناقشة بكلمة لرئيس الجلسة رحب خلالها بأعضاء اللجنة والجمهور الذي حضر المناقشة منوها بالجهد الذي قام به الباحث في أطروحته، ثم أعطى الكلمة للباحث ليقوم بتقديم موجز عن مضمون الأطروحة حيث قام بالقاء مميز تحدث فيه عن أهمية الاستثمار بصفة عامة وفي موريتانيا بصفة خاصة متحدثا عن دوافع اختياره لموضوع "الضمانات القانونية للاستثمار في موريتانيا" مبرزا أهم الإشكالات التي يثيرها هذا الموضوع، ومبينا المناهج التي اعتمد والتقسيم الذي تطرق من خلاله لمحاولة تقديم إجابة عن الإشكالات التي يثيرها موضوع الاطروحة، ليتحدث بعد ذلك عن أهم النتائج التي توصل إليها من خلال بحثه.

بعد كلمة الباحث تعاقب أعضاء اللجنة علي تقييم الاطروحة متناولين أهم نقاط القوة فيها ومبينين مكامن الخلل والنقص، وقد استمر النقاش العلمي حوالي ثلاث ساعات انتهى بعدها بمداولات اللجنة التي قررت في محضر المناقشة قبول البحث بميزة مشرف جدا وهي الدرجة الأعلى في الدكتوراه.