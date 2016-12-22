موريتاني يفوز بالجائزة الأولى لأوائل جامعة محمد الأول

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2014 11:44

الأخبار (نواكشوط) احتضنت قاعة الندوات في كلية الطب والصيدلة بجامعة محمد الأول في وجدة بالمملكة المغربية حفلا لتكريم الأوائل من خريجي المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة محمد الأول.

وقد حضر الحفل مدير المدرسة ونائب رئيس الجامعة ووالي وجده عاصمة الجهة الشرقية، وبعض الأساتذة، إضافة إلى جمع غفير من الطلبة الموريتانيين والمغاربة، وقد فاز بالمرتبة الأولى عن شعبة هندسة المواصلات السلكية والشبكات في المدرسة المذكورة عن العام الدرسي 2013/2014، المهندس الموريتاني أحمدُ ولد الشيخ عبد الله المولود سنة 1993 الذي حظي بالتكريم خلال الحفل المذكور من قبل نائب رئيس جامعة محمد الأول في وجدة.

يذكر أن المهندس أحمدُ ولد الشيخ عبد الله كان طالبا متميزا طيلة فترة مساره الدراسي وقد استطاع أن يحافظ على انتزاع المرتبة الأولى في السنتين الأخيرتين.