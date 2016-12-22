موريتاني يشرح مشروعه المعلوماتي أمام خبراء عالميين

تاريخ الإضافة: الخميس, 09 تشرين1/أكتوير 2014 23:51

الأخبار (نواكشوط) – قدم المهندس والخبير الموريتاني عبد الرحمن محمد الأمين خدي محاضرة عن مشروعه المعلوماتي، أمام خبراء دوليين في مدينة تور الفرنسية.

 

المهندس الموريتاني عبد الرحمن الذي قدم عرضه لمديري أنظمة المعلوماتية ومسيري المشاريع ومستخدمي النظام التسيير العالمي   SAP، وله 12 سنة من الخبر في المجال، ويعمل لحساب المجموعة اليابانية  KUBOTA، وقدم تفاصيل عن مشروعه الذي تمكنت Kubota من تحسين مبادلاتها التجارية واللوجستية، ـ حسب العرض الذي قدمه أمام الخبراء ـ من خلال وضع حلٍّ واستحداث قواعد ونظام شامل ممّا أدى إلى ضبط الوقت، ومحو الأخطاء البشرية و خلق سيولة في الأنشطة التجارية لمجموعته.

 

ويعتبر الملتقى الذي قدم فيه الباحث الموريتاني عرضه ملتقى عالميا ينظم كل سنة في فرنسا، ويتميز بالإعلان عن حالات النجاح والتميّز التي تستحق الذكر والشهادة وتبادل الأفكار بين المؤسسات والشركات المختصة.

 


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