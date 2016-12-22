هيئة طلابية موريتانية تستعد لاستقبال الطلاب بالمغرب

تاريخ الإضافة: السبت, 04 تشرين1/أكتوير 2014 14:14

الأخبار (نواكشوط) أعلن اتحاد الطلبة والمتدربين في المغرب استعداداه وجاهزيته في الاتحاد المركزي وفي الفروع للجولة الثانية من استقبال الطلاب القادمين إلى المغرب .



ودعا الاتحاد في بيان له الإسراع في تسجيل طلاب الماستر الممنوحين من طرف الدولة ؛ وتسهيل وصولهم إلى المغرب ؛ حتى لا تتكرر مأساتهم السنوية.



وأشاد البيان بالظروف التي مرت فيها الجولة الأولى من استقبال الطلاب وتسجيلهم ؛ رغم بعض العقبات التي نرجوا من الجهات المعنية التغلب عليها في المستقبل.

وخلص الاتحاد إلى القول إنه :"سيظل وفيا لخطه النضالي ؛ ومبادئه النقابية ؛ ومستعدا لخدمة الطلاب ـــــ كل الطلاب ـــــ وجاهزيته لاستخدام كل الوسائل الكفيلة بانتزاع الحقوق ؛ وصون المكتسبات".