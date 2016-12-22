بحث دكتوراه عن "وجوه الإعراب والقراءات في القرآن"

تاريخ الإضافة: الخميس, 10 تموز/يوليو 2014 17:33

الباحث أحمد بابو ولد بين الأخبار (انواكشوط) – حقق الباحث الموريتاني أحمد بابو ولد بين الجزء الثاني من نظم العلامة زين العابدين ولد الجمد "لإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القراآن"، وذلك خلال بحث دكتوراه أنجزه في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة مولاي إسماعيل بمدينة مكناس.

وتم نقاش الدكتوراه يوم 10 رمضان 1435 الموافق 08 – 07 – 2014 وذلك بمشاركة مجموعة من كبار الأساتذة المختصين وجمهور من الباحثين والطلاب المهتمين.

وتشكلت لجنة نقاش الأطروحة من

- الدكتور فؤاد محداد رئيسا.

- الدكتور حميد الوافي مشرفا ومقررا.

- الدكتور عبد العالي مسؤول عضوا مناقشا.

- الدكتور محمد السايسي عضوا مناقشا.

وقد منحت لجنة النقاش للباحث رتبة مشرف جدا.