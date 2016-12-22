باحثة موريتانية تنال الدكتوراه في طب الأسنان

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 09 تموز/يوليو 2014 01:31

الدكتورة بيبتي بنت محمد حامد ولد حميدي خلال نقاشها لأطروحتها اليوم في العاصمة المغربية الرباطالأخبار (انواكشوط) – نالت الباحثة الموريتانية بيبتي بنت محمد حامد درجة الدكتوراه في طب الأسنان بميزة "مشرف جدا" من كلية طب الأسنان بجماعة محمد الخامس – السويس في العاصمة المغربية الرباط.

وقدمت الباحثة أطرحة بعنوان: "القلع المبرمج للأسنان في مصلحة تقويم الوجه والأسنان" وذلك بإشراف من البروفسور محمد فوزي أزروال، وهو أستاذ مبرز في تقويم الوجه و الأسنان.

وترأست لجنة نقاش الأطروحة البروفسورة الشهول حكيمة، وذلك بعضوية البروفسورة شبيشب صليحه والبروفسورة الغاي وئام.

وجرى النقاش اليوم في كلية طب الأسنان بجامعة محمد الخامس في الرباط.

وقد أشادت اللجنة بالأطروحة وبالجهد الذي بذلته الدكتور الشابة بيبتي بنت محمد حامد فيها.

وجرى النقاش بحضور جمهور من الطلبة والمقيمين الموريتانيين في المغرب، إضافة لجمهور طلابي من طلبة الجامعة المغربية.