%27 نسبة المشاركة في مكتب قطر

تاريخ الإضافة: السبت, 21 حزيران/يونيو 2014 16:41

الأخبار (انواكشوط) – أغلقت لجنة الانتخابات في قطر مكتبها بعد انتهاء الفترة المحددة للتصويت، وبلغت نسبة المشاركة 27%، وذلك بعد تصويت 132 شخصا من أصل 475 مسجلا على اللائحة الانتخابية.

 

ويصوت  الموريتانيون في الخارج في عدة دول عربية وأوربية وإفريقية، من بينها إضافة لقطر السعودية والإمارات، وفرنسا وغامبيا.

 

ويبلغ عدد الناخبين الموريتانيين في الخارج  10772، موزعين على 23 مكتب تصويت.

 


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