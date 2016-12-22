الشرطة الجزائرية تفض اعتصام الطلبة الموريتانيين

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 10 حزيران/يونيو 2014 00:54

الطلبة خلال اعتصامهم قرب مباني السفارة الموريتانية بالجزائر الأخبار (انواكشوط) – استخدمت الشرطة الجزائرية القوة لفض اعتصام نظمه الطلبة الموريتانيون في الجزائر أمام مباني سفارتهم هناك احتجاجا على تأخر صرف منحهم بالعملة الصعبة، وإصرار السفارة على صرفها بالدينار الجزائري.

واتهم الطلاب في إيجاز صحفي تلقت "الأخبار" نسخة منه السفير الموريتاني بلاه ولد مكيه، ومستشاره الأول أحمد ولد اباه بإصدار الأوامر للشرطة الجزائرية – بعد طلب تدخلها – باستخدام القوة ضد الطلاب، والإشراف على العملية ومواكبتها حتى النهاية.

وقال الطلاب إن اعتصامهم تم بشكل حضاري، ولم تصاحبه أي مظاهر تشوب سير الحياة الطبيعية في الشوارع القريبة من مبنى السفارة، مؤكدين أن الأجهزة الأمنية الجزائرية شهدت لهم بذلك، لكن طلب السفارة الموريتانية تدخلهم فرض عليهم الاستجابة للأمر.

وشدد الطلاب على استقالة السفارة من واجبها تجاههم طيلة اعتصامهم، بل واتخاذ إجراءات عقابية بحقهم، بمنعهم من دخول مباني السفارة أو استخدام مرافقها الأساسية، وتركهم في الشارع طيلة أيام الاعتصام.

وطالب الطلاب السلطات الموريتانية بالتدخل بشكل فوري لحل المشكل المستعصي، وتوفير منح الطلاب بشكل كامل وفوري، مؤكدين مضيهم في خطواتهم الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبهم.