الطلبة بفاس يختتمون سنتهم الدراسية

تاريخ الإضافة: الإثنين, 02 حزيران/يونيو 2014 18:16

الأخبار (نواكشوط) – نظم اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب – فرع فاس حفلا ختاميا للعام الدراسي المنصرم 2013 – 2014م.

 

وقد تخللت الحفل  فقرات رسمية لقيادات الإتحاد الذي يعتبر فرعا للإتحاد الوطني لطلبة موريتانيا بالمغرب.

وقد انتهزت قيادات الإتحاد الفرصة من أجل تعزية الأمين العام للإتحاد الوطني محمد سالم ولد عابدين وكافة أفراد عائلته بعد وفاة والدهم محمد فاضل ولد عابدين.

 

 

كما تخللت الحفل بعد ذلك إلقاءات شعرية فصيحة وشعبية، و استمتع الحضور بعروض مسرحية تناولت علاج بعض الإشكالات المطروحة بإلحاح في الوطن .

 

ونوه الطلاب بجهود الإتحاد في وحدة صفهم، كما أشادوا بالعلاقات التي تربط موريتانيا والمغرب، وشكروا المغرب على احتضانها للطلاب الموريتانيين.

 


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