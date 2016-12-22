طلاب موريتانيا بتركيا يشكون تأخر منحهم

تاريخ الإضافة: الإثنين, 02 حزيران/يونيو 2014 15:35

وزير التعليم العالي والبحث العلمي البكاي ولد عبد المالكالأخبار (انواكشوط) – اشتكى الطلاب الموريتانيون في تركيا من تأخر منحهم منذ بداية العام الجاري متهمين السفارة بالاستقالة من مهامها، ووزارة التعليم العالي بالتقصير في واجبها في توفير منح الطلاب.

وأكد الطلاب في رسالة تلقت "الأخبار" نسخة منها أنهم لم يتلقوا أي مبلغ مالي من منحهم منذ بداية العام 2014 خلافا للطلاب الموريتانيين الممنوحين في بقية دول العالم، باستثناء قلة من الطلاب وصلت منحهم بسبب محسوبية من أحد القائمين على السفارة الموريتانية في تركيا.

وشدد الطلاب على ضرورة صرف منحهم في أسرع وقت، مطالبين الجهات الرسمية بالتحرك سريعا لإنهاء معاناة الطلاب، وتوفير منحهم بشكل فوري، معتبرين أن على السلطات إلزام سفارات البلاد بالقيام بواجباتها في خدمة الجاليات هناك، وخصوصا الطلبة الذي يتزودون من العلوم في كل بقاع العالم لخدمة الوطن.