مشاركة موريتانية في تظاهرة ثقافية بالمغرب

تاريخ الإضافة: الجمعة, 23 أيار 2014 18:39

الأخبار(نواكشوط) اختتمت بمدينة القنيطرة المغربية تظاهرة ثقافية، بمشاركة موريتانية، حيث قدم الموريتاني ممادو لام محاضرة تحدث في أحد محاورها عن الحضارة المصرية والتراث الإفريقي.

وفاز الموريتاني عبد الله سلامة في مسابقة أجريت على هامش التظاهرة في مجال الكتابة، وحصلت أيضاً موريتانيا على أحسن مشروع اقتصادي قدمه الطالب الذي فاز مشروعه بالدرجة الأولى بامتياز ونال إعجاب الجميع الطالب شكري/ أعلي بوه.

وفي اليوم الثاني شاركت موريتانيا في عرض تراثي يحتوي على الكثير من الآلات التقليدية وما يتعلق بالتراث والأزياء الموريتانية الأصيلة .وفيلم ثقافي عن تاريخ موريتانيا ،وعرض وجبات ومشروبات موريتانية أصيلة.