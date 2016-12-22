يوم ثقافي للطلاب الموريتانيين بتونس

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 20 أيار 2014 10:04

الأخبار (نواكشوط)- نظمت يوم أمس 18-05-2014 رابطة الطلاب و المتدربين في تونس يوما ثقافيا تضمن العديد من الأنشطة الثقافية و الفقرات المتنوعة و ذلك بالمركز الثقافي و الرياضي بالمنزه السادس.

وقد حضر هذا الحفل كل من المستشار الأول المكلف بالشؤون الثقافية بالسفارة السيد الحضرامي ولد برو، و المستشار الأول المكلف بالشؤون المالية السيد اشريف ولد السالك و جمع غفير من الطلاب الموريتانيين و الأجانب.

و خلال الحفل تمَ تقديم عرض عن تاريخ موريتانيا و موروثها الثقافي الثري، إضافة إلى اسكتشات مسرحية هادفة و فقرات فكلورية من تراث البلد مع عرض للملابس التقليدية الوطنية لكافة مكونات المجتمع.

وبهذا المناسبة أكد رئيس الرابطة الشيخ الناجي ولد الطيب خلال كلمته على أهمية هذا النشاط والدور المرجو من خلاله.

من جانبه شكر المستشار الثقافي السيد الحضرامي ولد برو الرابطة على هذا النشاط الثقافي، مثمنا الدور الذي تلعبه في خدمة الطلاب و التعريف بالبلد.

الطلاب بدورهم أعربوا عن ارتياحهم لمثل هذه الأنشطة الثقافية التي تعرف بالبلد و تتيح لهم التلاقي و التعارف ،كما تزيدهم ارتباطا بوطنهم و عاداته وتقاليده.