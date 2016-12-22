طلاب موريتانيا بسينلوي يطالبون بإنقاذهم

تاريخ الإضافة: الإثنين, 19 أيار 2014 22:37

جانب من احتجاجات الطلاب السنغاليين في جامعة كاستن بيرجي قرب مدينة سينلوي السنغاليةالأخبار (انواكشوط) – طالب الطلاب الموريتانيون في مدينة سينلوي السنغالية السلطات الموريتانية بالتداخل لحمايتهم في ظل توتر الأوضاع في محيط الحي الجامعي الذي يقيمون به بعد تصاعد احتجاجات الطلبة السنغاليين، وتهديد السلطات الأمنية السنغالية باقتحام الحي الجامعي.

وقال الطلاب إن حوالي 200 طالب موريتاني في وضع صعب في الحي الجامعي لجامعة كاستن بيرجي على بعد حوالي 10 كلم من مدينة سينلوي، مؤكدين أن اقتحام الأمن السنغالي للحي الجامعي سيعرض لمخاطر حقيقية، كما سيؤدي لتشردهم في ظل عدم وجود مأوى في المنطقة، مطالبين السفارة الموريتانية بالتحرك لتدارك الموقف، والتنسيق مع السلطات السنغالية بشأن أوضاع الطلاب الموريتانيين.

وأشار الطلاب في اتصالات بالأخبار إلى أن الطلاب السنغاليين دخلوا في إضراب لمدة 4 أيام تطور لاحقا لإضراب مفتوح، مؤكدين أن الطلاب احتجزوا في إطار تصعيديهم موظفين في المركز الجامعي في الحي، كما فرضوا على عمال المطعم الجامعي العمل رغم، وعطلوا عدة سيارات عمومية داخل الحي الجامعي.

وأكد الطلاب توتر الوضع في ظل حديث الطلاب عن ضرورة تصعيد الاحتجاجات، وتهديد القوات الأمنية باقتحام الحي الجامعي إن لم يتراجع الطلاب عن خطواتهم التصعيدية.