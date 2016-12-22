طالب يقدم ورقة عن موريتانيا لأردوغان

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 14 أيار 2014 11:09

الأخبار (نواكشوط) - حضر عدد المشاركين في مهرجان "بوابة العالم" الثقافي المنعقد في تركيا لعرض قدمه ممثل موريتانيا في المهرجان الناشط الطلابي المختار ولد عبد القادر عن الحياة الموريتانية.

وقد استقبل ممثل موريتانيا في المهرجان من طرف عدد من المسؤولين الأتراك، كما التقى الطالب الموريتاني رئيس الوزراء التركي وقدم له ورقة تعريفية عن موريتانيا ومواقفها من القضايا الإسلامية خصوصا قضية فلسطين والصراع مع إسرائيل.

ويقول الطالب الموريتاني مختار عبد القادر للجزيرة نت إن زاوية موريتانيا في المهرجان تقدم للزوار الصورة الجميلة لبلاده بثقافتها وحضارتها وما قدمت للإنسان من خدمات، مؤكداً أن عرض الموروث الثقافي والحضاري والتعريف بهوية أي بلد هو من مسؤوليات أبنائه، وهو ذات الدور الذي يقوم به للتعريف بالثقافة الموريتانية في هذا المعرض.