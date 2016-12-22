موريتاني يحصل على دكتوراه في الرياضيات المطبقة

تاريخ الإضافة: السبت, 03 أيار 2014 13:56

الأخبار(نواكشوط) نال الباحث الموريتاني محمد الامين ولد احمد عبيد مرتبة "مشرف جدا" مع تهنئة لجنة النقاش، بعد نقاش أطروحته في الرياضيات المطبقة يوم السبت 03 مايو2014 بكلية العلوم في جامعة سيد محمد بن عبد الله بمدينة فاس في المملكة المغربية.



وتدرس الأطروحة المناقشة المعادلات الرياضية غير الخطية ذات الإشتقاق الجزئي ( (EDP non linéaire في فضاءات ميزيولاك- اورلتش - سوبولف.



وقد جرى تحضير الأطروحة تحت إشراف الأستاذ عبد المجيب بنكيران.

يذكر أن الباحث نشر ثلاث مقالات علمية في مجلات متخصصة في الولايات المتحدة الامريكية وكندا والبرازيل كما أسهم بمشاركات في مؤتمرات علمية خلال فترة تحضيره للأطروحة.



وتميز النقاش بحضور مكثف للطلاب الموريتانيين من مختلف المدن المغربية وكذا الطلبة المغاربة والأساتذة الباحثين في مجال الرياضيات المطبقة.