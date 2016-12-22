مكتب جديد لجمعية الشباب الموريتاني بفرنسا

تاريخ الإضافة: الخميس, 01 أيار 2014 09:17

الأخبار (نواكشوط) ـ انتخبت جمعية الشباب الموريتاني في فرنسا مكتبا جديدا لها، وذلك بحضور أعضاء المكتب المنصرم والأعضاء الجدد وعدد كبير من منتسبي الجمعية.

وقالت الجمعية في إيجاز صحفي توصلت وكالة "الأخبار" بنسخة منه، إنه تم اختيار أعضاء المكتب الجديد حسب التراتبية التالية:

- محمد التاه (الرئيس)

- خاد جاتا كونديو (الأمينة العامة)

- الحسن أنتهاه (مسؤول الخزينة)

- مامه عبد ربو (المسؤولة الثقافية)

- إسلمو ميمين (المسؤول الرياضي)

- الشيخ بونه (المسؤول النقابي)