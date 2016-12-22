موريتانيون ببلجيكا: مستقبلو الرئيس لا يمثلون الجالية

تاريخ الإضافة: الخميس, 03 نيسان/أبريل 2014 16:25

الأخبار (نواكشوط) ـ قال منتدى الموريتانيين في بلجيكا إن الأشخاص الذين التقوا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لا يمثلون الجالية وإنما يمثلون أنفسهم فقط، مشيرا إلى أن بعضهم غير معروف حتى من غالبية أفراد الجالية".

وقال المنتدى في بيان صحفي تلقت وكالة "الأخبار" المستقلة نسخة منه، إنه لم يتم تكليف الأشخاص بتوصيل أي مطلب للرئيس باسم الجالية، ولم يتم أي مستوى من التشاور داخل الأطر الجمعوية التي تمثل الجالية بهذا الخصوص إلا ما تم دون إخطار القائمين على المنتدى".

وأضاف البيان أن "هناك تجاوزا كبيرا تم بحق طيف واسع من الجالية إذ تم اختيار ممثلين عنهم وبرنامج لقاء دون تفويض أو حتى علم منهم، مؤكدين نتفهم أن يكون الرئيس متحمسا لأنشطة دعائية قبيل استحقاق انتخابي على الأبواب لكنهم يشعرون بالاستياء من انسياق وتوظيف خدمة عمومية كالتلفزيون الرسمي والبعثة الدبلوماسية لموريتانيا بطريقة مفضوحة وغير حصيفة".

واستغرب البيان أن يتم تجاهل إحدى أهم وأنشط الجمعيات المحلية من قبل البعثة الدبلوماسية والتي تعرف أعضاء مكتبها بالأسماء والعناوين ولديها العنوان الكامل للجمعية، مشيرا إلى أن عريضة مطلبية تم إعدادها بالتشاور مع عدد كبير من الجمعيات الموريتانية المحلية و أفراد الجالية وتم توصيلها لرئيس الحكومة ووعد بمتابعتها وتم تسليم نسخة منها للسفير حينها محمد محمود ولد ابراهيم أخليل ولكن أيا من تلك المطالب لم يتم التعاطي معه ،كما تم التحضير في نفس الفترة من العام الماضي للقاء مماثل أعتذر عنه الرئيس في آخر لحظة. ".

وخلص البيان إلى أن لقاءا بأفراد يتم الاتصال بهم بطريقة انتقائية لا يمكن أن يتنزل بأي حال في إطار خدمة الجالية، مذكرا أنه تم التشاور مع ما لا يقل عن 70 شخصا وفي وقت ضيق وهو رقما كبيرا بالنظر لجالية صغيرة مثل جاليتنا لصياغة البيان".