السلطات الأنكولية تحتجز موريتانيين

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2013 14:00

الأخبار (نواكشوط) ـ تحتجز السلطات الأنكولية منذ أسبوعين سبعة موريتانيين في لوندا وقال أحد الناشطين على الفيس إن أخبار المحتجزين لا تزال مجهولة مطالبا السلطات الموريتانية بتحمل مسؤوليتها اتجاه المحتجزين.

  

وقد أورد المصدر أسماء الموريتانيين على النحو التالي ينج ولد أدي و محمد الصغير ولد الطالب النافع  والمخطار ولد محمدلحمد وعبدالله ولد أحمدجدو وحبيب ولد حبيب و ببي ولد نوح إضافة إلى سعدن. 

 


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