فتاة موريتانية تخترع جهازا لتدوير الغازات

تاريخ الإضافة: السبت, 22 آذار/مارس 2014 20:27

صورة من الجهاز الجديد المسجل باسم الفتاة الموريتانية سملى بنت محمدالأخبار (انواكشوط) – نجحت فتاة موريتانية تمسى سلمى بنت محمد وتدرس في قسم الإحياء بجماعة أم القرى بمكة المكرمة في تسجيل براءة اختراع لجهازها الذي يعمل على تنقية وإعادة تدوير غازات عوادم السيارات.

وتم تسجيل الاختراع باسم الفتاة الموريتانية لدى مكتب براءات الأختراع بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث نال الجهاز الجديد إشادات عدد من الأساتذة والخبراء المهتمين بالبيئة.

الفتاة الموريتانية أكدت في إيجاز صحفي تلقته "الأخبار" أن الدافع لها نحو هذا الاختراع هو مجموعة من الدراسات العالمية التي تقول إن هناك علاقة بين الغازات الناتجة من عوادم المركبات (سيارات - شاحنات - دبابات - وغيرها) وأمراض الصدر كالربو، والعديد من السرطانات منها سرطان الرئة وغيره، ومع تزايد نسبة تلوث الهواء بهذه الغازات السامة والتي تنعكس سلبا على الصحة والبيئة.

ورأت بنت محمد أن من فوائد هذا الاختراع أنه يعمل على تنقية الغازات السامة والصادرة من هذه العوادم وتحويلها إلى غازات مفيدة للبيئة ولصحة الإنسان ويعمل على الحد من زيادة تأثر طبقة الأوزون وأتساعها بسبب الغازات السامة، كما أنه خفيف الوزن وسهل التركيب ويعمل بمجرد مرور الغازات من العادم.