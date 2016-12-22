أمسية حول العلاقات الموريتانية التونسية

تاريخ الإضافة: السبت, 08 آذار/مارس 2014 21:51

نظمت رابطة الطلاب والمتدربين الموريتانيين بتونس أمسية ثقافية بجامعة الزيتونة مساء اليوم السبت : 08 –03-2014 تحت عنوان : " جسور التواصل الثقافي بين تونس وموريتانيا".

وخلال كلمته الافتتاحية أكد رئيس الرابطة الدكتور الشيخ الناجي ولد الطيب على أواصر الأخوة والروابط المتينة التي تتسم بها علاقة البلدين منوها في الوقت ذاته بالمبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية التونسية المنصف المرزوقي حول منح الحريات الخمس لمواطني المغرب العربي .

الأمسية تخللتها مداخلات أكاديمية تناولت قبسات من تاريخ المحظرة الموريتانية مع الدكتور ازيد بيه ولد محمد فيما تناول الدكتور عبد السلام ولد يحيى موضوع تاريخ العلاقة بين تونس وموريتانيا وفي مداخلة تحت عنوان نماذج من العلاقات التونسية الموريتانية تحدث الدكتور سيدين ولد محمد نوح عن نماذج تركت أثرها في العلاقة بين البلدين .

كما شهدت الأمسية كذلك فقرات إنشادية وإلقاءات شعرية أنعشها عدد من الطلبة الحاضرين وسط حضور كبير من الطلبة وافراد الجالية الموريتانية بتونس .