مكتب جالية موريتانيا بالكويت ينظم عمرة لـ29 من أفراده

تاريخ الإضافة: الأحد, 02 آذار/مارس 2014 15:44

أفراد الجالية الذين شاركوا في رحلة العمرة أفراد الجالية الذين شاركوا في رحلة العمرة الأخبار (انواكشوط) - نظم مكتب رابطة الجالية الموريتانية بدولة الكويت رحلة عمرة شارك فيها 29 فردا من أفراد الجالية، ويشمل برنامجها أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

 

وحسب إيجاز صحفي من مكتب الجالية وصل الأخبار فقد وضعت رابطة الجالية الموريتانية في الكويت برنامجا للرحلة بدأ بالانطلاق من الكويت 23 فبراير، وشمل زيارة البيت الحرام (أداء العمرة)، وزيارة المسجد النبوي قبل العودة إلى الكويت يوم السبت الموافق 1 مارس.

 

ودأبت رابطة الجالية الموريتانية في الكويت على تسيير هذه الرحلة - منذ تأسيسها- بشكل سنوي، حيث غدت نشاطا بارزا من أنشطتها الموسمية.

 

وشهد الموسم الحالي- حسب الإيجاز الصحفي- إقبالا كبيرا في أوساط الجالية النشطة.

 


مقابلة مع نائب مقاطعة أطار محفوظ ولد الجيد

والي آدرار للأخبار: الولاية منطقة خضراء وستستعيد دورها السياحي

وظائف ومناقصات

مناقصة لشراء معدات معلوماتية ومكتبة (الاقتصاد والمالي
فرص توظيف في دول الشرق الأدنى وشمال افريقيا
بيع 13 سيارة رئاسية بموريتانيا
بيع 2400 طنا من الزيوت النباتية بالمزاد العلني
مزاد علني لبيع 8557.920 طن من الأرز