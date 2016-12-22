طلاب موريتانيا بالجزائر يلوحون باعتصام أمام السفارة

تاريخ الإضافة: السبت, 15 شباط/فبراير 2014 12:41

الأخبار(نواكشوط) أعلن الطلاب الموريتانيون في الجزائر عزمهم الدخول في اعتصام مفتوح بمقر السفارة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في صرف منحهم،وزيادة عدد الممنوحين، و مساعدة الطلبة ذوو الاحتياجات الخاصة،وغيرها من النقاط التي تضمنتها العريضة المطلبية التي قدمها الطلاب للسفير قبل أيام.

وقال الطلاب في بيان وجه لوزارة التعليم العالي:"نعلمكم بأن الطلبة سيدخلون في اعتصام مفتوح في مباني السفارة في الجزائر العاصمة إذا لم يتم توزيع المنحة قبل يوم الأربعاء القادم ، وذلك لأننا اجتمعنا مع سعادة السفير يوم الخميس 30 يناير وكان مطلبنا الأول هو توزيع المنحة الثانية في أجل لا يتعدى عشرة أيام انطلاقا من تاريخ تسليم تلك المطالب وها قد مضت 15 يوما ولم نجد من الجهات المعنية أي رد".