باحث موريتاني ينال المرتبة الأولى في الدكتوراه

تاريخ الإضافة: السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2013 09:24

الأخبار (نواكشوط) ـ نال الباحث الموريتاني فريد ولد مولاي المرتبة الأولى في الدكتوراه "مشرف جدا" مع تزكية من لجنة المناقشة، وذلك بعد نقاش أطروحته للدكتوراه في الرياضيات المطبقة على الفيزياء بكلية العلوم في جامعة محمد الأول بمدينة وجدة المغربية.

و كانت الأطروحة تحت عنوان: (تطبيقات التحليل غير الخطي على الطبقات الرقيقة في الرياضيات)، وتكونت لجنة المناقشة من الأساتذة:

1- د. أحمد عدُّ رئيسا

2- د. نجيب أتسولي مقررا

3- د. الحسن الشعبي مقررا

4- د. عبد الواحد ليدوح مقررا

5- د. عبد العزيز آيت موسى مؤطرا



يذكر أن الباحث فريد ولد مولاي من مواليد عام 1985م، وله عدد من البحوث العلمية في مجال الرياضيات منشورة في مجلات علمية عالمية مرموقة في كل من: أمريكا، والبرازيل، وبلغاريا، وبريطانيا.



