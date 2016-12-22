اعتصام طلابي في السفارة الموريتانية بالسنغال

تاريخ الإضافة: الخميس, 23 كانون2/يناير 2014 15:57

الأخبار (نواكشوط) ـ دخل مناضلون من رابطة الطلاب الموريتانيين بجمهورية السنغال في اعتصام مفتوح داخل مبنى السفارة الموريتانية في العاصمة دكار، احتجاجا على ما يصفونه بمماطلة محاسب السفارة لهم في دفع المنحة الدراسية.

وقالت مصادر الأخبار، إن الطلاب يتهمون المحاسب سيدي ولد يمه بالتلاعب بحقوقهم، محملين إياه "المسؤولية الكاملة عن ما ستؤول إليه الأمور، بعد أن تسبب في وضع مزر يعيشه الطلاب الموريتانيون في السنغال منذ أشهر".

وكان طلاب موريتانيون في السنغال قد اتهموا قبل أيام كلا من المحاسب سيدي ولد يمه والملحق الثقافي حامد ولد محفوظ بسوء معاملة الطلبة، ومحاولة الالتفاف على حقوقهم، ونهج سلوك المحاباة والوساطة.



