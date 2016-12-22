نادي النخبة يخلد الذكري العاشرة لتأسيسه

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2014 13:51

الأخبار (نواكشوط) ـ نظم نادي النخبة الطلابي بالسنغال أمسية احتفالية تخليدا للذكر العاشرة لتأسيسه، وذلك بحضور عدد كبير من الطلبة الموريتانيين بالسنغال و بعض أفراد الجالية و مسئولي بعض الجمعيات و المؤسسات الداعمة للأنشطة الشبابية.

وقالت الأمينة العامة للنادي المهندسة نزيهة منت الداه إن النادي يخلد ذكري عشر سنوات من العطاء الدائم و الإبداع المتجدد.

و أضافت منت الداه أنه خلال عشر سنوات خلت كلما مضى جيل تسلمها آخر فتحمل المسؤولية و أدى الأمانة ومروا وهذا الأثر..، كما أشادت بدور الأمناء العامون الذين امتطوا صهوة الجد والتضحية والإخلاص.

و أشارت بنت الداه إلي أن شح الموارد و محدودية العائدات و غربة الوطن و ضغط الدراسة أمور لم تقف عائقا أمام "عقد من العطاء و الإنجاز"، لافتة إلي أن نادي النخبة أصبح اليوم مؤسسة ينشط فيها أكثر من ثلاثين عضوا موزعة على لجان تجتمع بشكل أسبوعي، و تعمل ليل نهار كي تقدم ما بوسعها وتضمن استمرارية خدماته لأنها الشرط الأساسي وحجر الزاوية في كل عمل.

و ذكرت بنت الداه أن للنادي مقرا ثابتا إضافة إلى مكتبة ثرية إلى جانب أنشطته الدائمة من أمسيات ثقافية تصدر خلالها مجلات نوعية و حوارات فكرية و أنشطة رياضية و دورات تكوينية و منابر وليالي تربوية و ودروس تقوية إلى غير ذلك من نشاطات متنوعة.