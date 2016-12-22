باحث موريتاني يناقش دكتوراه عن "الأوقاف وتطبيقاتها"

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2013 18:46

الأخبار (نواكشوط) – ناقش الباحث الموريتاني محمد ولد الناجي ولد الشيخ عبد الله أطروحة دكتوراه أعدها تحت عنوان: "الأوقاف في المذهب المالكي مشروعيتها وتطبيقاتها المعاصرة" وذلك في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في المملكة المغربية.



وتناولت الأطروحة موضوع الأوقاف من منظور فقهي، مستعرضة تفاصيله في مصنفات الفقه المالكي، إضافة لتطبيقاتها المعاصرة.



ونالت الأطرحة إعجاب اللجنة العلمية المناقشة لها، حيث نوها بها، مؤكدين أنها تمصل إضافة علمية في مجالها.

وتشكل لجنة نقاش الأطروحة من الدكاترة:

- الدكتور عبد الحق يدير رئيسا.

- الدكتور الجيلالي المريني مشرفا ومقررا.

- الدكتور عبد الله معصر عضوا.

- الدكتور عبد العزيز فارح عضوا.



وقد منحت اللجنة للباحث درجة "مشرف جدا"، مع التهنئة والتوصية بطبع الأطروحة العلمية.