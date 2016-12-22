بنت عمّار تناقش أطرحتها للدكتوراه في مكناس

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2013 18:37

الأخبار (نواكشوط) ـ ناقشت الطالبة الباحثة تربة بنت عمّار، أمس الثلاثاء: 08/10/2013م أطروحتها لنيل مرتبة الدكتوراه من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة السلطان مولاي إسماعيل في مدينة مكناس المغربية.


وقد تشكلت لجنة النقاش من الأساتذة:
- د.فؤاد محداد رئيسا
- د. عبد الناصر السباعي مشرفا ومقررا 
- د.محمد السيسي عضوا 
- د. حسن بوقسيمي عضوا 
- د. عبد الوهاب الفلالي عضوا.

وبعد مداولات اللجنة تم منحُ الباحثة تربة بنت عمّار ميزة "مشرّف"، وإعلان استحقاقها لشهادة الدكتوراه. 

يذكر أن موضوع أطروحة د.تربة بنت عمّار هو: "التصوف في بلاد شنقيط.. مرجعيته القرآنية ومناهجه التربوية خلال القرنين الهجريين الثاني عشر والثالث عشر: 18-19 م".

 

 


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