الطلاب الموريتانيون في مكناس يختتمون عامهم الدراسي

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2013 18:34

نظم فرع اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين في المغرب بمدينة مكناس حفل اختتام أنشطته الثقافية مساء أمس الأربعاء: 19ـ06ـ2013م بعد أشهر من انتخاب المكتب الجديد.



وقال الأمين العام للفرع عبد الرحمن ولد أحمدو فال إن الاتحاد لا يزال وسيظل حامل مشعل القضية الطلابية ومقدما ما في وسعه من خدمات من أجل الطلاب، متعهدا بأن فرع مكناس سيعمل ما في وسعه لاستقبال الطلبة الجدد مع مطلع العام الدراسي القادم.



وقد شهد الحفل العديد من الفقرات بعد الافتتاح بالقرآن الكريم والاستماع للنشيدين الموريتاني والمغربي، حيث تتابعت المداخلات والإلقاءات الشعرية وتوزيع التكريمات والجوائز على الفائزين في المسابقات الثقافية والرياضية التي نظمها الفرع خلال العام المنصرم.



وفي نهاية الحفل دعا المكتب التنفيذي لفرع الاتحاد في مدينة مكناس ضيوفه إلى وجبة موريتانية تقليدية من إعداد الطالبات الموريتانيات.