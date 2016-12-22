"مشرف جدا" لباحث عن دكتوراه تبحث "أسس التعايش"

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2013 18:32

الأخبار (نواكشوط) – حصل الدكتور الباحث الكور السالم بن المختار الحاج على ميزة "مشرف جدا" لأطروحة دكتوراه تقدم بها تحت عنوان: "المشتركات العقدية ودورها في إرساء أسس التعايش"، وذلك في مركز الدكتوراه: "الحوار الديني والثقافي في الحضارة الإسلامية", بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة السلطان مولاي اسليمان، بمدينة بني ملال المغربية.​

لجنة النقاش تشكلت من مجموعة كبار الدكاترة المختصين، وتولى رئاستها الأستاذ الدكتور عبد الرحمن العضراوي.



وبعضوية:

- الأستاذ الدكتور جمال اسطيري مشرفا ومقررا.

- الأستاذ الدكتور محمد جمال عضوا.

- الأستاذ الدكتور أحمد نصري عضوا.

- الأستاذ الدكتور خالد وزاني عضوا.



وتعالج الأطروحة التي نوقشت اليوم الجمعة 31 مايو 2013 واحدا من أهم إشكالات القرن الواحد والعشرين، وهو مشكل التعايش الذي شكل هاجسا مقلقا للمجتمع الإنساني لما يمثله الصراع من خطر محدق من واجب العقل البشري المتحضر أن يبدع لمجابهته قواعد وأسس تعايش عادلة ترتكز على معطيات القيم والأخلاق، إذ وضع أسس للتعايش وإرساء قواعد للسلم يعتبر أمرا بالغ الأهمية.

وتناولت الأطروحة التي حملت عنوان: "المشتركات العقدية ودورها في إرساء أسس التعايش" إشكالية التعايش من خلال مقدمة وبابين وخاتمة.



تندرج في الباب الأول أربعة فصول وفي الثاني ثلاثة فصول:



الباب الأول: المشتركات العقدية بين الديانات السماوية، ويشتمل على توطئة لتحديد مشمولات العنوان معرفيا ومنهجيا، وأربعة فصول:



الباب الثاني: دور المشتركات العقدية والخلقية في ترسيخ أسس التعايش، ويضم تقديما يتناول العلاقة بين المشترك العقدي والخلقي وثلاثة فصول.



خاتمة: استعرضت خلاصات ونتائج البحث.



وبعد نقاش مستفيض نوه خلاله الأساتذة بالعمل، وبما يمثله من إضافة نوعية في مجال البحث العلمي قرر الأساتذة منح الأطروحة ميزة "مشرف جدا".