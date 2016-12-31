مكتب جديد للجالية الموريتانية في الكويت

تاريخ الإضافة: السبت, 31 كانون1/ديسمبر 2016 11:18

الأخبار (نواكشوط) – انتخبت الجالية الموريتانية في الكويت مكتبا جديدا لها خلال جمعية عمومية عقدتها بمقر السفارة الموريتانية في الكويت، وذلك بحضور السفير الموريتاني حامد حاموني.

وجاءت تشكلة المكتب الجديدة للجالية على النحو التالي:

1. الرئيس: محمدن محمد خالد أبي

2. الأمين العام: محمدفاضل أبو بكر

3. مسئول الثقافة والإعلام : زيدان العربي

4. مسئول المالية : المصطفي باب عبد الله

5. مسئول الأنشطة والبرامج : داهي احمادو

6. مسئول الشباب : سيد محمد اكباد

7. مسئولة النساء : جميلة بنت الحضرامي

رئيس المكتب الجديد محمدن محمد خالد أبي عبر عن شكره لكل من منحهم الثقة، وأبدى تقديره لإدارة الجمعية العمومية.

وشدد ولد محمد خالد على أن زملاءه في المكتب سيعملون على تحقيق كل النقاط الواردة في برنامجهم الانتخابي الذي تقدموا به للجمعية لنيل ثقتها.

وكانت الجمعية العامة للجالية قد افتتحت جمعيتها العمومية بآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ محمد الأمين ولد يحظيه، واخترت بعد ذلك مكتبا للإشراف على الجمعية على أساس السن، وفوضته لإدارة الاجتماع والإشراف على عملية الاقتراع، وتكون المكتب من:

- الأستاذ محمد ولد تاج الدين.

- محفوظ ولد ديده.

- سيد محمد ولد أكباد.

وتابع الحضور كلمة مع رئيس مكتب الجالية المنتهية ولايته محمد محمود ولد إبراهيم أشاد فيها بجهود المكتب وذكر أهم معالم إنجازه في المأمورية المنتهية، شاكرا السفير السفير الموريتاني لرعايته لاجتماع الجمعية العمومية.

وعرفت الجمعية العمومية عرض تقرير مصور (فيديو) عن الأنشطة، وتقديم تقرير مالي عن الميزانية، كانا محل نقاش وتقويم من أعضاء الجمعية العمومية.

وقدم المكتب استقالته أمام الجمعية العمومية قبل أن تبدأ إجراءات انتخاب المكتب الجديد.