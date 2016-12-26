مكتب جديد لطلبة موريتانيا بالجزائر

تاريخ الإضافة: الإثنين, 26 كانون1/ديسمبر 2016 09:21

الأخبار (نواكشوط) ـ انتخب طلاب موريتانيا بالجزائر مكتبا جديدا لاتحاد الطلبة و المتدربين الموريتانيين بالجزائر، وفازت في الانتخابات المنظمة بالجزائر لائحة الامل على اللوائح المنافسة في الشوط الأول بنسبة 52%.

وتشكل المكتب الجديد من الأعضاء:

الرئيس: إسماعيل حرمة الله

نائب الرئيس : هادي دلاهي

الأمين العام : يوسف الشيخ سيديا

مسؤول الإعلام : حمود سليمان

مسؤول الثقافة : محمد اعمر احويرية

محاسب : محمد خي

مسؤول الرياضة : أحمد أحمد سالم شف

مسؤولة النساء : مريم بادية