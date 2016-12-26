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مكتب جديد لطلبة موريتانيا بالجزائر
- تاريخ الإضافة: الإثنين, 26 كانون1/ديسمبر 2016 09:21
الأخبار (نواكشوط) ـ انتخب طلاب موريتانيا بالجزائر مكتبا جديدا لاتحاد الطلبة و المتدربين الموريتانيين بالجزائر، وفازت في الانتخابات المنظمة بالجزائر لائحة الامل على اللوائح المنافسة في الشوط الأول بنسبة 52%.
وتشكل المكتب الجديد من الأعضاء:
الرئيس: إسماعيل حرمة الله
نائب الرئيس : هادي دلاهي
الأمين العام : يوسف الشيخ سيديا
مسؤول الإعلام : حمود سليمان
مسؤول الثقافة : محمد اعمر احويرية
محاسب : محمد خي
مسؤول الرياضة : أحمد أحمد سالم شف
مسؤولة النساء : مريم بادية