موريتانيان يحصدان مرتبة متقدمة في مسابقة للغة الصينية

تاريخ الإضافة: الخميس, 22 كانون1/ديسمبر 2016 00:53

الطالبان الموريتانيان خلال استلامهما الجائزة الأخبار (نواكشوط) - حصد الشابان الموريتانيان محمد عالي ولد البخاري وأحمدو جا الرتبة الثانية في المسابقة الدولية التي تقيمها جامعة لياونينغ، خصيصا للأجانب الدارسين فيها، وشارك فيها عدد كبير من الدول من مختلف القارات.

الثنائي الموريتاني حل في الرتبة الثانية، بعد روسيا التي حلت في الرتبة الأولى.

وحسب إيجاز وصل الأخبار فقد شارك في المسابقة السنوية الدولية التي تقيمها أقوى جامعات إقليم لياونينغ ، وأحد أعرق الجامعات الصينية أكثر من ألف وخمسمائة طالب أجنبي، من مختلف دول العالم.

وتفوق الفريق الموريتاني بالرغم من أنها المرة الأولى التي يشارك فيها، وقد تأخر في اللحاق بالجامعة نتيجة ظروف التسجيل، وما شابها من عراقيل، إلا أنه تفوق على دول كوريا واليابان والسنغال والولايات المتحدة الأميركية وتايلاند وغيرهم من الدول.

وحظيت المسابقة بمشاركة كبيرة، وهي فرصة ينتظرها الأجانب سنويا، كما أنها محط أنظار كل الطلاب.