طلبة يعتصمون داخل سفارة موريتانيا بتونس

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 14 كانون1/ديسمبر 2016 00:29

الطلبة خلال اعتصامهم داخل مباني السفارة الموريتانية بتونس الأخبار (نواكشوط) – اعتصم عدد من الطلاب الموريتانية داخل السفارة الموريتانية بتونس، وذلك للضغط على السفارة من أجل إرسال ملفات تسجيلهم إلى وزارة التعليم العالي التونسية، بعد ما وصفوه بمماطلتها لهم طيلة الأشهر الماضية.

وأكد المعتصمون – في إيجاز وصلت الأخبار نسخة منه – مضيهم في الاعتصام حتى الاستجابة لمطالبهم، مردفين أنهم انتظروا الوزارة طيلة الأشهر الثلاثة الماضية دون أن تقوم بأي خطوة في هذا الاتجاه.

وأضاف الطلاب أنهم سبق وأن حصلوا على موافقات مبدئية من الجامعات التونسية بتسجيلهم، ولم يبق إلا إرسال ملفات من الوزارة إلى وزارة التعليم العالي التونسية لتحيلهم بدورها إلى الجامعات من أجل إكمال إجراءات التسجيل، معتبرين أن تلكؤ السفارة في إرسال ملفات غير مبرر.

وشدد المعتصمون على تمسكهم بمطالبهم المتمثلة في الحصول على التسجيل في الجامعات التونسية، منددين بما وصفوه بـ"الزبونية التي تنتهجها السفارة في التسجيل". حسب قولهم.