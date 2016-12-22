طلاب موريتانيا بمصر يحتفلون بذكرى عيد الاستقلال

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 06 كانون1/ديسمبر 2016 13:00

الأخبار (نواكشوط) نظم إتحاد الطلاب الموريتانيين بجمهورية مصر العربية إحتفالا في فندق سفير بمناسبة الذكري السادسة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني.

وقد حضر الحفل السفير الموريتاني في القاهرة ودادي ولد سيدي هيبة والملحق العسكري بالسفارة العقيد محمد احمد ولد إسماعيل وجمع من وجوه الثقافة والعلم في مصر.

وقد شهد الحفل فقرات شملت مداخلات حول تاريخ المقاومة الوطنية وماتمثله هذه الذكري لكل الموريتانيين

وعلي هامش الحفل تم تكريم الطلاب الخرجين من مختلف الجامعات المصرية.

وفي كلمة له بهذه المناسبة شكر المهندس سيد عبد الله الحسين رئيس الـإتحاد الحضور واللجنة المشرفة علي الحفل برئاسة مصطفي المهدي علي ماقدموه من أجل إنجاح الحفل المذكور