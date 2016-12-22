طلاب موريتانيا بالسعودية يكرمون القنصل ولد همر

تاريخ الإضافة: السبت, 03 كانون1/ديسمبر 2016 08:46

الأخبار (نواكشوط) ـ كرم اتحاد الطلاب الموريتانيين في المملكة العربية السعودية القنصل العام لموريتانيا في جدة الدمان ولد همر، وذلك ضمن فعاليات تخليد الجالية للذكرى 56 لعيد الاستقلال الوطني.

وقال الاتحاد الطلابي في إيجاز توصلت الأخبار نسخة منه، إن التكريم يأتي تقديرا لجهود القنصل في خدمة الجالية.

ونظم الاتحاد بالتزامن ندوة علمية تحت عنوان:"أعلام الشناقطة ودورهم في نشر الثقافة الشنقيطية في المشرق"، حضرها العديد من الشخصيات الوازنة وأعضاء مكتب الجالية الموريتانية بالسعودية.