اتحاد طلاب موريتانيا بتركيا يحتفل بذكرى الاستقلال

تاريخ الإضافة: الإثنين, 28 تشرين2/نوفمبر 2016 12:34

الأخبار (نواكشوط) نظم اتحاد الطلاب الموريتانيين في تركيا مساء الأحد 27 نوفمبر 2016م حفلا بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لعيد استقلال الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في العاصمة التركية أنقرة.

وقد حضر الحفل إلى جانب الطلبة الموريتانيين القادمين من مختلف المدن التركية ، شخصيات رسمية رفيعة المستوى من بينها سفير موريتانيا بتركيا، محمد أحمد ولد محمد الأمين، وبعض الطاقم الدبلوماسي بالسفارة، وممثلين عن بعض الجمعيات التركية المهتمة بالطلبة الأجانب، وحضور آخر من مختلف الجنسيات.

رئيس اتحاد الطلاب الموريتانيين في تركيا الطالب ابراهيم العادل تطرق خلال الحفل إلى أهمية اتحاد الطلبة ودوره وأهدافه في تقوية أواصر المحبة بين الطلاب وتمثيل موريتانيا والتعريف بها، وتقوية التواصل بين موريتانيا وتركيا.

بدوره قال السفير الموريتاني بأنقرة محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن العلاقات الموريتانية التركية بالرغم من حداثتها قد أثمرت توقيع عشرين اتفاقا.

كما حض خلال كلمته الطلاب الموريتانيين بتركيا على التعريف بموريتانيا وثقافة شنقيط، وكون هذه المسؤولية تقع بالدرجة الأولى عليهم لكونهم يتواصلون مع مختلف مكونات الشعب التركي أفقيا وعموديا.