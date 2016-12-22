مكتب جديد للطلبة الموريتانيين في تونس

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 16 تشرين2/نوفمبر 2016 09:20

رئيس المكتب التنفيذي الجديد للطلاب الموريتانيين في تونس إبراهيم ولد سيدي المختار الأخبار (نواكشوط) – انتخاب الطلبة الموريتانيون في تونس نهاية الأسبوع المنصرم مكتبا جديدا لرابطة الطلاب والمتدربين الموريتانيين بتونس، وذلك عبر انتخابات نظمتها الرابطة الأحد الماضي، وأثمرت فوز لائحة الوحدة والتغيير الطلابية، على لائحة الأمل الطلابي.

وحصلت لائحة الوحدة والتغيير على 162 صوتا، مقابل 90 صوتا للائحة الأمل الطلابي.

وجاءت تشكلة "المكتب التنفيذي" على النحو التالي:

1. الرئيس: إبراهيم ولد سيدي المختار

2. نائب الرئيس: محمد الأمين ولد سيد أعل

3. الأمينة العامة: فاطمة/ المختار السالم

4. مسؤول الثقافة: سيديا ولد الطالب

5. مسؤول الإعلام: محمد ولد عبدي

6. مسؤول المالية: شمس الدين ولد الهادي

7. مسؤول التنظيم: باركل ولد أحمد حمدي

8. مسؤول الرياضة: جارا / مامادو

9. مسؤولة الشؤون الاجتماعية: آمنتى / كيسي