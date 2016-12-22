أطروحة دكتوراه: احتياطات نفطية كبيرة بموريتانيا

تاريخ الإضافة: الإثنين, 30 كانون1/ديسمبر 2013 23:05

الباحث الموريتاني سيدي محمد ولد محمد الأمين ولد داهي الأخبار (انواكشوط) – كشفت أطروحة دكتوراها أنجزها الباحث الموريتاني سيدي محمد ولد محمد الأمين ولد داهي في جامعة الحسن بالدار البيضاء عن وجود احتياطات نفطية كبيرة وواعد في موريتانيا، وخصوصا في الحوض الساحلي الموريتاني.

ونوقشت الدكتوراه يوم 28 ديسمبر الجاري، وكانت تحت عنوان: "تقويم المخزون النفطي للحوض الساحلي الموريتاني"، وذلك في تخصص جيولوجيا النفط، وأشرفت عليها الأستاذة لاله مليكة عدجور.

وأنجزت الأطروحة بتعاون بين جامعتي الحسن الثاني المغربية، وجامعة انواكشوط الموريتانية، وكذا شركتي "الموريتانية للمحروقات"، والمكتب الوطني للمحروقات والمعادن بالرباط.

وحسب إيجاز صحفي تلقته الأخبار فقد تمكن الباحث من استخدام العديد من التقنيات المتطورة والحديثة جدا في مجال التنقيب عن البترول ليتوصل لنتائج مهمة ومتنوعة تؤكد وجود احتياطات كبيرة وواعدة من النفط والغاز بالحوض الساحلي الموريتاني.

وتلقى الباحث الأمين ولد داهي عدة تكوينات في المجال خصوصا في الشركة الموريتانية للمحروقات والمكتب الوطني للمحروقات والمعادن بالرباط، وكذلك في المعهد الفرنسي للبترول.

وتعد هذه الٱطروحة للدكتوراه هي الٱولي والوحيدة من نوعها في هذا المجال بموريتانيا.