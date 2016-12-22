تاريخ الإضافة: الجمعة, 15 تموز/يوليو 2016 18:35

الأخبار(نواكشوط) ناقشت الباحثة ينصرها بنت محمدمحمود بكلية الآداب بجامعة مولاي اسماعليل أطروحة دكتوراه في الاداب شعبة المرأة والكتابة، حول: "صورة المرأة في الشعر النسائي.. "المتخيل الأنثوي" المغرب وموريتانيا نموذجين" وأحرزت على درجة مشرف جدا.

وقد عالجت الأطروحة "مستوى وعي المرأة الشاعرة بذاتها ورؤيتها لنفسها من خلال شعرها، بعيدا عن قوامة الرجل الذي صورها عبر الحقب الزمنية الماضية على انها "جسد فقط".

وأوضحت الباحثة أنه "لم يحدث أن قدم الشاعر المرأة على أنها ند أو شريك مكافئ له"، مشيرة إلى أن الأطروحة " ساهمت في إثارة موضوع "جديد قديم" لا يزال بحاجة إلى المزيد من البحث والنقاش هو: "هل صحيح أن الغزل إنما كان لإلهاء المرأة عن مشاكلها الحقيقية؟"



وتناولت الباحثة الموضوع من خلال مدونة شعرية لشاعرتين موريتانيتين هما : مباركة بنت البراء وخديجة بنت عبد الحي وثلاث شاعرات مغربيات هن : مليكة العاصمي وحبيبة الصوفي وعائشة البصري.