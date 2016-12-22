أطروحة عن "المدرسة العصرية والحراك الاجتماعي في أوساط مجتمع البيظان"

تاريخ الإضافة: الخميس, 02 حزيران/يونيو 2016 21:21

لجنة نقاش الأطروحة مع الباحث الذي أعدها لجنة نقاش الأطروحة مع الباحث الذي أعدها الأخبار (نواكشوط) – ناقش الباحث الموريتاني سيد أحمد ولد ارزيزيم أطروحة دكتوراه حملت عنوان: "المدرسة العصرية والحراك الاجتماعي في أوساط مجتمع البيظان"، وذلك في جامعة "كاستن بيرجي" بمدينة سينلوي السنغالية.

 

وأشادت لجنة النقاش بالأطروحة، ووصفتها بـ"بالإضافة الكبيرة للمكتبة الموريتانية والسنغالية على السواء"، معتبرة أن موضوع البحث لم يتناول من قبل الباحثين.

 

وقد منحت اللجنة للباحث ولد ارزيزيم في نهاية نقاشه ميزة "مشرف جدا".

 


مقابلة مع نائب مقاطعة أطار محفوظ ولد الجيد

والي آدرار للأخبار: الولاية منطقة خضراء وستستعيد دورها السياحي

وظائف ومناقصات

مناقصة لشراء معدات معلوماتية ومكتبة (الاقتصاد والمالي
فرص توظيف في دول الشرق الأدنى وشمال افريقيا
بيع 13 سيارة رئاسية بموريتانيا
بيع 2400 طنا من الزيوت النباتية بالمزاد العلني
مزاد علني لبيع 8557.920 طن من الأرز