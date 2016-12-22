باحث موريتاني يناقش أطروحة دكتوراه في حماية الزبون

تاريخ الإضافة: السبت, 23 نيسان/أبريل 2016 17:31

الأخبار (نواكشوط) ـ حصل الباحث الموريتاني سيد محمد ولد عبدي على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، بعد نقاش أطروحته لنيل الشهادة تحت عنوان: "حماية الزبون في عمليات منح الائتمان في القانونين المغربي والموريتاني -دراسة مقارنة".

 

وناقش ولد عبدي أطروحته اليوم السبت: 23 مارس 2016 برحاب جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. وتشكلت لجنة النقاش على النحو التالي:

 

د.أحمد العبدوبي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق ـ الرباط، سلا، مشرفا ورئيسا

د.إدريس الفاخوري، أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق – وجدة،عضوا.

د.فتيحة مشماشي، أستاذة التعليم العالي، كلية الحقوق- الرباط السويسى، عضوا

د.عبد الرحيم شميعة، أستاذ التعليم العالي، كلية الحقوق ـ مكناس، عضوا

د.صيحة حاجي، أستاذة مؤهلة بالكلية متعددة التخصصات – الناظور، عضوا

 

وقررت اللجنة قبول الأطروحة ومنح الباحث شهادة الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا، فيما أشاد أعضاء اللجنة بالأطروحة التي اعتبروها ستشكل إضافة للمكتبة القانونية بموريتانيا والمغرب.

 


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