مكتب جديد لاتحاد الطلبة الموريتانيين بالمغرب

تاريخ الإضافة: السبت, 09 نيسان/أبريل 2016 23:49

الأخبار (نواكشوط) – انتخب اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب اليوم السبت 09 – 04 – 2016 مكتبا تنفيذا جديدا للاتحاد فاز بمنصب الأمين العام فيه الطالب الهادي ولد الطلبة.

وانعقدت الدورة 19 لمؤتمر اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين في المغرب بمباني كلية الحقوق في السويسي، وبلغ عدد حضور المؤتمر 54 مؤتمرا.

وعرف المؤتمر تزكية اللائحة الوحيدة التي ترشحت خلال المؤتمر، وجاءت تشكلتها على النحو التالي:

- الأمين العام: الهادي الطلبة.

- الأمين العام المساعد: محمد ولد الشيخ الصوفي.

- مسؤول الشؤون الأكاديمية: الشيخ ولد أحمد سالم.

- مسؤول الإعلام والثقافة: أحمد ولد باب.

- مسؤول المالية: الحسين ولد باب.

- مسؤول الرياضة: إسلم ولد محمد.

- مسؤولة الشؤون الاجتماعية والتنظيمية: مريم محمد الأمين.



