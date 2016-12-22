مشاركة موريتانية في مهرجان الثقافات والشعوب بالمدينة المنورة

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 30 آذار/مارس 2016 13:44

الجناح الموريتاني في مهرجان الثقافات والشعوب بالمدينة المنورة الأخبار (نواكشوط) – شارك عدد من الطلبة الموريتانيين في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في مهرجان "الثقافات والشعوب" المنظم من طرف الجامعة الإسلامية، وذلك بمشاركة طلاب من 60 دولة.

واستعرض الطلبة الموريتانيون نماذج مختلفة من الصناعات التقليدية الموريتانية، وكذا الأطعمة الموريتانية، كما وزعوا الشاي الموريتاني على المشاركين في المهرجان.

كما قدم الطلبة الموريتانيون خلال المهرجان درعا تكريميا لأمير منطقة الحجاز الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز الذي زار الجناح، إضافة إلى إهدائه زيا تقليديا موريتانيا "دراعة"، وكتاب "أعلام الشناقطة الموريتانيين بالحجاز".

وتم افتتاح المهرجان من طرف أمير منطقة الحجاز الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، ويستمر المهرجان عدة أيام.

